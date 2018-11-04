США и Южная Корея возобновляют совместные военные маневры

После полугодового перерыва США и Южная Корея приняли решение возобновить совместные военные маневры. Завтра стартуют учения морских пехотинцев союзников на уровне батальонов. Судьба более крупных учений будет решена в ближайшие две недели. До этого американо-южнокорейские маневры были приостановлены в целях содействия диалогу с Пхеньяном, который обычно весьма нервно реагирует на крупные совместные тренировки вооруженных сил двух стран.

Как заявил сегодня представитель Командования корпуса морской пехоты Вооруженных сил Республики Корея, с 5 ноября стартуют двухнедельные американо-корейские учения батальонного уровня KMEP (The Korea Marine Exercise Program). В маневрах примут участие с обеих сторон около 500 морпехов, а также десантно-штурмовые боевые машины пехоты. От США будут задействованы бойцы 3-го Экспедиционного корпуса морской пехоты, дислоцированного в Японии, на острове Окинава. Целью тренировок, которые пройдут на юго-востоке Кореи, в районе города Пхохан, станет "поддержание совместного оборонительного состояния” и повышение уровня взаимодействия.

По словам южнокорейского офицера, на 2018 г. было первоначально запланировано 18 раундов КМЕР, однако часть из них были отменены для содействия переговорам с КНДР, а потому их прошло лишь 11. На фискальный 2019 год, который стартовал с октября 2018 г., запланировано 24 серии маневров по программе КМЕР.

В южнокорейских политических кругах выразили надежду, что КНДР не будет негативно реагировать на эти учения, так как они являются небольшими по своим масштабам. Судьба же крупномасштабных американо-южнокорейских учений решится в ближайшие две недели, до 1 декабря. Напомним, что до этого Сеул и Вашингтон отменили крупные учения Ulchi Freedom Guardian, которые должны были пройти летом 2018 г., и маневры ВВС Vigilant Ace, которые были запланированы на декабрь текущего года.