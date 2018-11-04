США запугали поехавших в КНДР южнокорейских бизнесменов

Власти США продолжают оказывать прямое давление на деловые круги Южной Кореи, угрожая им санкциями в случае попыток экономического сотрудничества с Пхеньяном. Вслед за прямыми звонками сотрудников минфина США в южнокорейские банки, которые стали проявлять заинтересованность в развитии связей с КНДР, на очереди оказались крупные местные конгломераты, которым представители посольства США в Сеуле сказали "приготовиться к общению с представителями минфина".

Напомним, что в последнее время стали очевидны расхождения в подходах США и Южной Кореи к КНДР. Если Вашингтон продолжает настаивать на наращивании давления на Пхеньян, то политическое руководство Юга подчеркивает необходимость отмены некоторых санкций, считая, что только путем взаимных уступок можно подтолкнуть КНДР в отказу от ядерного оружия и снижению напряженности. Отход союзника "от генеральной линии" сильно разозлил Вашингтон. Уже неоднократно из США прозвучали предупреждения в адрес Республики Корея (РК). Одновременно в Сеул зачастили американские эмиссары, оказывая давление на правительство РК. Хотя в Сеуле пытались не выносить "сор из избы", но в итоге все стало настолько очевидно, что министр объединения РК признал расхождения в подходах с Соединенными Штатами.

Как выяснилось на днях, США продолжили свою тактику давления не только на правительство Юга, но и не отказались от "целевых угроз" в адрес возможных исполнителей. Ранее сотрудники министерства финансов США обзвонили все ведущие банки Южной Кореи, которые в той или иной форме заявили о подготовке к взаимодействию с КНДР, и предупредили о "необходимости соблюдения санкционного режима против КНДР", намекнув, что если банки ослушаются, то против них США могут ввести вторичные санкции. Очевидно было, что Вашингтон стал страховаться на тот счет, если политическое руководство Юга проявит "чрезмерную самостоятельность" и даст указание своим банкам начать проекты с КНДР.

Теперь же настала очереди корейских конгломератов. Дипломаты США, работающие в посольстве в Сеуле, вышли на руководство тех компаний, которые сопровождали президента РК Мун Чжэ Ина в Пхеньян в сентябре, и сказали бизнесменам "быть готовыми, что им позвонят из министерства финансов США". По словам дипломатов, американский минфин хотел бы услышать разъяснения по поводу сделанных в Пхеньяне обещаний развивать сотрудничество с КНДР и что именно планируют делать южнокорейские конгломераты на северокорейском направлении. Мун Чжэ Ина сопровождал большой деловой десант, куда вошли представители высшего руководства всех ведущих корпораций Кореи, включая Samsung, Hyundai, SK, LG и другие.

Как сообщило южнокорейское издание "Чосон Ильбо", в компаниях подтвердили, что посольство США сказало им "ждать звонков из американского минфина". При этом было доведено, что разговаривать будут именно с высшим руководством конгломератов.

Южнокорейские эксперты сразу провели параллели с "прямыми звонками" в банки из минфина США и резонно предположили, что суть разговоров будет аналогичной: напоминания про "необходимость соблюдения санкций" и недвусмысленные де-факто угрозы "принять меры", если вдруг бизнесмены вздумают ослушаться.

Впрочем, как стало совсем недавно известно, США передумали звонить. "Мы слышали, что представители США почему-то отказались от своей идеи звонить нам… Но никаких пояснений не дали", - заявили в концерне Hyundai. То же самое подтвердили в Samsung, SK и LG.

По мнению политологов, все дело в состоявшемся недавно визите в Сеул спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна. За одну неделю он не поленился дважды приехать в Южную Корею, причем во второй визит настоял на том, чтобы на встрече с ним присутствовали те высокопоставленные фигуры из администрации президента РК, которые считаются главными сторонниками развития сотрудничества и примирения с КНДР. После отъезда Бигэна США немедленно заявили, что они договорились с Южной Кореей создать совместный комитет, который будет заниматься координацией политики в отношении КНДР. По словам источников в политических кругах Южной Кореи, эта структура выполнять будет функции надзора и контролировать "чрезмерную прыть" Сеула в отношении дружбы с Пхеньяном.

"Я не могу сказать, что именно говорил Бигэн, но он явно довел, что США не нравится подход Южной Кореи и что Сеулу пора "умерить пыл" и поддерживать американский курс. Скорее всего новому комитету дали большие полномочия, которые удовлетворили Вашингтон и гарантировали, что США будут отслеживать и контролировать все действия Юга на северокорейском направлении. Наверное, в этой связи США и решили, что им нет больше надобности лично предупреждать компании напрямую", - пояснил источник в политических кругах Южной Кореи на условиях анонимности. Он также признал, что "прямые звонки" из США "сильно удивили" местных банкиров и бизнесменов. "Это очень необычная практика. Не скрою, многих корейцев это уязвило, что им пытаются говорить напрямую из Вашингтона что надо делать. Но видимо в США полагают, что пора переходить к более сильному давлению", - сказал собеседник.