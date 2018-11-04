Ученые назвали самый полезный способ приготовления кофе

Как сообщает портал Scientific Reports, ученые из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии выяснили, что оптимальный уровень кислотности достигается, если залить кипятком молотые зерна. После этого готовый кофе нужно выпить в течение 5-10 минут.
Что особенно важно, приготовленный таким образом кофе может насыщать кровь антиоксидантами. В свою очередь, это способствует снижению количества воспалений в организме.
При этом модный сегодня кофе, заваренный "холодным способом" (колд-брю-кофе), оказался далеко не таким полезным.
- Часто заявляют, что холодный кофе обладает более низкой кислотностью и, следовательно, может быть полезнее для тех, кто страдает нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Однако наше исследование показывает, что при методе горячего заваривания из кофе извлекаются дополнительные кислоты, ответственные за более высокую антиоксидантную активность, - отмечают ученые.
В исследовании участвовали сорта легкого жареного кофе из Бразилии, Эфиопии, Колумбии, Мьянмы и Мексики.