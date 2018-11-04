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04.11.2018 11:37
Рубрика: Общество

Ученые назвали самый полезный способ приготовления кофе

Текст: Ксения Колесникова
Кофе полезно для сердца, снижает риск инфарктов и инсультов и даже депрессии: в последнее время на эту тему было множество публикаций. Но недавно американские ученые исследователи еще одно полезное свойство этого напитка. Оказалось, что при определенном способе приготовления кофе может насыщать клетки дополнительными антиоксидантами и помогать им восстанавливаться.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщает портал Scientific Reports, ученые из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии выяснили, что оптимальный уровень кислотности достигается, если залить кипятком молотые зерна. После этого готовый кофе нужно выпить в течение 5-10 минут.

Фото: depositphotos.com
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Что особенно важно, приготовленный таким образом кофе может насыщать кровь антиоксидантами. В свою очередь, это способствует снижению количества воспалений в организме.

При этом модный сегодня кофе, заваренный "холодным способом" (колд-брю-кофе), оказался далеко не таким полезным.

- Часто заявляют, что холодный кофе обладает более низкой кислотностью и, следовательно, может быть полезнее для тех, кто страдает нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Однако наше исследование показывает, что при методе горячего заваривания  из кофе извлекаются  дополнительные кислоты, ответственные за более высокую антиоксидантную активность, - отмечают ученые.

В исследовании участвовали сорта легкого жареного кофе из Бразилии, Эфиопии, Колумбии, Мьянмы и Мексики.

Общество Здоровье
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