Ученые назвали замедляющие старение продукты

Немецкие исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга выяснили, что содержащие гидрохиноны продукты - например, чай, вино, шоколад и кофе - в сочетании с цинком способны предотвратить окислительный процесс в организме и замедлить процесс старения. Об этом пишет Phys.org.

Гидрохиноны, о которых идет речь, содержатся в полифенолах - растительных веществах, ответственных за запах и вкус.

В частности цинк активирует группы гидрохинона, создавая естественную защиту от супероксида. Объединившись, гидрохинон и цинк производят комплекс, имитирующий ценный фермент супероксиддисмутазы. Он оказывает мощное антиоксидантное действие.

Ранее специалисты из Института Солка (США) заявили, что употребление дневной нормы калорий в течение десяти часов может стать профилактикой диабета, ожирения, заболеваний печени и тем самым способствовать продлению жизни.

Важный элемент "тарелки долголетия" - овощи и фрукты. Их нужно съедать не менее 0,5 кг в день. Однако от прочих сладостей следует отказаться.