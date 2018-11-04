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04.11.2018 09:56
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали замедляющие старение продукты

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Немецкие исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга выяснили, что содержащие гидрохиноны продукты - например, чай, вино, шоколад и кофе - в сочетании с цинком способны предотвратить окислительный процесс в организме и замедлить процесс старения. Об этом пишет Phys.org.

Гидрохиноны, о которых идет речь, содержатся в полифенолах - растительных веществах, ответственных за запах и вкус.

Фото: depositphotos.com
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В частности цинк активирует группы гидрохинона, создавая естественную защиту от супероксида. Объединившись, гидрохинон и цинк производят комплекс, имитирующий ценный фермент супероксиддисмутазы. Он оказывает мощное антиоксидантное действие.

Ранее специалисты из Института Солка (США) заявили, что употребление дневной нормы калорий в течение десяти часов может стать профилактикой диабета, ожирения, заболеваний печени и тем самым способствовать продлению жизни.

Важный элемент "тарелки долголетия" - овощи и фрукты. Их нужно съедать не менее 0,5 кг в день. Однако от прочих сладостей следует отказаться.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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