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04.11.2018 23:24
Рубрика: В мире

Умер сооснователь группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Ален Шевалье

В своем доме в французском Межеве на 88-м году жизни скончался Ален Шевалье. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Фото: youtube.com/ MIFF
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В 1987 году Шевалье вместе с партнером Анри Ракамье основал транснациональную группу компаний LVMH, объединив Louis Vuitton и Moët Hennessy. Сейчас его детище пользуется известностью и признанием во всем мире, выпуская предметы роскоши многих брендов: Guerlain, Chaumet, Hennessy, Givenchy,  Louis Vuitton и многие другие.

Свои соболезнования семье покойного принес президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Шевалье был твердо намерен добиться того, чтобы Франция заняла первое место по продаже товаров класса "люкс"", - отметили в пресс-службе главы государства.

Церемония прощания пройдет 7 ноября.

В мире Европа Франция
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