Умер сооснователь группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Ален Шевалье

В своем доме в французском Межеве на 88-м году жизни скончался Ален Шевалье. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В 1987 году Шевалье вместе с партнером Анри Ракамье основал транснациональную группу компаний LVMH, объединив Louis Vuitton и Moët Hennessy. Сейчас его детище пользуется известностью и признанием во всем мире, выпуская предметы роскоши многих брендов: Guerlain, Chaumet, Hennessy, Givenchy, Louis Vuitton и многие другие.

Свои соболезнования семье покойного принес президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Шевалье был твердо намерен добиться того, чтобы Франция заняла первое место по продаже товаров класса "люкс"", - отметили в пресс-службе главы государства.

Церемония прощания пройдет 7 ноября.