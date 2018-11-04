В Египте предложили запретить ношение никаба

Ношение полностью закрывающей лицо одежды в общественных местах может оказаться под запретом в Египте. Как пишет Egypt Independent, соответствующий законопроект был представлен в парламенте страны.

По мнению автора инициативы, депутата Хеды Агами, ношение никаба "изменило национальную идентичность Египта", к тому же в последнее время с этим атрибутом связано немало проблем, в том числе и в сфере безопасности. Она предлагает ввести штрафы для тех, кто пользуется подобными предметами одежды при посещении больниц, музеев, правительственных учреждений, в аэропортах или общественном транспорте. Составят они 1000 египетских фунтов (56 долларов), при повторном нарушении запрета - два раза больше.

Член Национального совета по делам женщин Нашва аль-Хуфи поддерживает эту инициативу. По ее словам, "никаб не имеет отношения к религии, но он представляет собой угрозу для общества и национальной безопасности, так как нередко используется террористическими и преступными элементами".

Интересно, что для Египта никаб не является традиционным элементом одежды, мусульманки покрывают голову платком-хиджабом, закрывают также шею и руки. Христианки ходят с непокрытыми головами. Полностью закрывающая фигуру и лицо одежда получила распространение в стране лишь после прихода к власти исламистов в 2012 году.

Буквально месяц назад аналогичный закон был принят в Алжире, в прошлом году в Марокко ввели запрет на импорт, производство и продажу бурки "во всех городах и регионах королевства". Ограничение на ношение подобной одежды ввели также несколько европейских стран: Дания, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Болгария, Италия, Испания, Венгрия, Нидерланды. Штрафы доходят до 500 евро.