В Германии рассказали о потерях из-за санкций против России

Введенные Западом ограничительные меры против России негативно сказались на экономике Германии, ее потери составляют несколько миллиардов евро ежегодно. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Согласно оценкам его экспертов, ежемесячно немецкая экономика из-за антироссийский санкций недосчитывается 727 миллионов долларов. "Таким образом, почти 40 процентов западных убытков несет Германия", - отмечает Юлиан Хинц. По его словам, основной ущерб в настоящее время наносят не сами санкции, а связанный с ними уход из России немецких банков.

Представитель внешнеторговой палаты Маттиас Шепп опасается, что новые американские санкции усугубят ситуацию, приведут к огромным потерям даже в краткосрочной перспективе. "Если немецким и американским компаниям будет все сложнее вести бизнес в России, их место будут постепенно занимать азиатские компании, особенно, китайские", - полагает Шепп.

Эксперты Кильского института мировой экономики уже неоднократно отмечали негативные последствия от введения санкций против России. Только за 2014-2015 годы доходы США и ЕС, по их подсчетам, в совокупности сократились более чем на 50 миллиардов долларов.