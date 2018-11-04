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04.11.2018 16:07
Рубрика: В мире

В Новой Каледонии завершился референдум о независимости от Франции

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Новая Каледония, архипелаг в юго-восточной части Тихого океана не отправится в самостоятельное плавание. Таков итог референдума, который состоялся в воскресенье в этой заморской территории Франции, отстоящей от Парижа на расстоянии в 17 тысяч километров.
Фото: AP Photo/Mathurin Derel Фото: AP Photo/Mathurin Derel
Фото: AP Photo/Mathurin Derel

По результатам обработки 95 процентов бюллетеней почти 57 процентов островитян на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимой", ответили отрицательно. "За" высказалось чуть больше 40 процентов.

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Таким образом, подтвердились результаты  ряда социологических опросов населения Новой Каледонии, по которым противников независимости архипелага было примерно на треть больше, чем ее сторонников. На архипелаге в настоящее время проживают 270 тысяч человек, среди которых около 40 процентов составляют коренные жители архипелага - канаки, 27 процентов приходится на европейских выходцев из метрополии, остальные - представители других этносов в основном азиатского происхождения.

Немаловажная деталь: далеко не все островитяне смогли принять участие в референдуме, а только те, кто прожил в Новой Каледонии последние 10 лет, а это 174 с лишним тысячи человек.

Как считают местные аналитики, на итогах голосования сказались опасения обитателей архипелага в случае получения независимости оказаться без поддержки Франции и, в первую очередь, финансовой. Дело в том, что из метрополии Новая Каледония получает ежегодно субсидий и прочих денежных вливаний на сумму около 1,3 миллиарда евро. Благодаря этому уровень жизни на архипелаге гораздо выше, чем у ряда стран Тихоокеанского региона, и  сопоставим с австралийским или новозеландским.

Фото: YouTube
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Наверное, поэтому в Париже довольно спокойно отнеслись с самого начала к идее о проведении референдума, о которой заговорили еще в 1988 году, когда после продолжительного периода межэтнического противостояния, спровоцированного сепаратистами из числа канаков, было подписан Матиньонский договор. По нему Новой Каледонии был предоставлен особый административный статус в ожидании референдума, назначенного на 1998 год.

Однако позже его срок был смещен на более позднее время, что было подтверждено в ходе переговоров между французским правительством и представителями архипелага в Нумеа, где было заключено новое соглашение. Конкретная дата референдума была названа премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом в марте этого года.

Тем не менее, приверженцы выхода Новой Каледонии из-под опеки Парижа не теряют надежды на реванш. Дело в том, что по последнему Нумеанскому соглашению в случае негативного итога референдума, то есть отказа от независимости, допускается проведение повторного референдума спустя два года. Если и тогда островитяне выскажутся аналогичным образом, то не исключается третья попытка уже в 2022 году.

В мире Европа Франция
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