В Новой Каледонии завершился референдум о независимости от Франции

Новая Каледония, архипелаг в юго-восточной части Тихого океана не отправится в самостоятельное плавание. Таков итог референдума, который состоялся в воскресенье в этой заморской территории Франции, отстоящей от Парижа на расстоянии в 17 тысяч километров.

По результатам обработки 95 процентов бюллетеней почти 57 процентов островитян на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимой", ответили отрицательно. "За" высказалось чуть больше 40 процентов.

Таким образом, подтвердились результаты ряда социологических опросов населения Новой Каледонии, по которым противников независимости архипелага было примерно на треть больше, чем ее сторонников. На архипелаге в настоящее время проживают 270 тысяч человек, среди которых около 40 процентов составляют коренные жители архипелага - канаки, 27 процентов приходится на европейских выходцев из метрополии, остальные - представители других этносов в основном азиатского происхождения.

Немаловажная деталь: далеко не все островитяне смогли принять участие в референдуме, а только те, кто прожил в Новой Каледонии последние 10 лет, а это 174 с лишним тысячи человек.

Как считают местные аналитики, на итогах голосования сказались опасения обитателей архипелага в случае получения независимости оказаться без поддержки Франции и, в первую очередь, финансовой. Дело в том, что из метрополии Новая Каледония получает ежегодно субсидий и прочих денежных вливаний на сумму около 1,3 миллиарда евро. Благодаря этому уровень жизни на архипелаге гораздо выше, чем у ряда стран Тихоокеанского региона, и сопоставим с австралийским или новозеландским.

Наверное, поэтому в Париже довольно спокойно отнеслись с самого начала к идее о проведении референдума, о которой заговорили еще в 1988 году, когда после продолжительного периода межэтнического противостояния, спровоцированного сепаратистами из числа канаков, было подписан Матиньонский договор. По нему Новой Каледонии был предоставлен особый административный статус в ожидании референдума, назначенного на 1998 год.

Однако позже его срок был смещен на более позднее время, что было подтверждено в ходе переговоров между французским правительством и представителями архипелага в Нумеа, где было заключено новое соглашение. Конкретная дата референдума была названа премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом в марте этого года.

Тем не менее, приверженцы выхода Новой Каледонии из-под опеки Парижа не теряют надежды на реванш. Дело в том, что по последнему Нумеанскому соглашению в случае негативного итога референдума, то есть отказа от независимости, допускается проведение повторного референдума спустя два года. Если и тогда островитяне выскажутся аналогичным образом, то не исключается третья попытка уже в 2022 году.