В России увеличат срок исковой давности по нарушениям в сфере НПФ

Минтруду поручено разработать проект закона, который увеличит срок исковой давности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) до двух лет. Об этом идет речь в докладе о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2017 год на сайте Кремля .

Это позволит привлекать недобросовестные фонды, которые сейчас уходят от ответственности в связи с истечением срока давности по правонарушению, например, при переводе граждан из одного НПФ в другой без их согласия, что нередко происходит из-за недобросовестных действий агентов фондов.

А как известно, если гражданин переводит свои деньги из одного НПФ в другой чаще одного раза в пять лет, он теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. Общие потери россиян от частой смены НПФ по итогам переходной кампании 2015-2017 годов составили 82 миллиардов рублей.

Отметим, действующее законодательство предусматривает годичный срок давности привлечения к административной ответственности за подобные нарушения.