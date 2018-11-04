В Шанхае открылся Четвертый форум СМИ России и Китая

Российско-китайское медиасотрудничество в новую эпоху стало темой форума СМИ России и Китая, который открылся сегодня в Шанхае. Он организован Управлением президента РФ по общественным связям и коммуникациям и Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

В открытии форума принимают участие вице-премьер правительства России Максим Акимов и заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин.

Участники встречи обсудят современные информационные технологии и новые медиа, а также возможности производства и обмена контентом в цифровой среде. Особое внимание планируется уделить сотрудничеству тематических и деловых СМИ двух стран, производству совместного видео- и телевизионного контента.

Напомним, что это уже четвертый российской-китайский медиафорум, предыдущий состоялся четвертого июля прошлого года в Москве.