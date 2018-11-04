Владимир Путин посетил выставку "Православная Русь"

Президент Владимир Путин и Патриарх Кирилл осмотрели сегодня выставку-форум "Православная Русь - ко Дню народного единства. Сокровища музеев России" в столичном Манеже.

Высокопоставленных гостей сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре; а также генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Выставка открылась сегодня и продлится до 25 ноября. Здесь представлено около 280 экспонатов из 50 музеев страны самого разного времени - от икон эпохи Рюриковичей до полотен ХХ века. Посетить ее можно в Манеже совершенно бесплатно. Чтобы москвичи и гости столицы смогли увидеть эти шедевры, ими поделились региональные музеи и картинные галереи со всей России.

Президент ходил по выставке более получаса, внимательно слушал пояснения, которые, в основном, давал Мединский, а также митрополит Тихон и Трегулова, останавливался у многих картин.

Сперва глава государства подошел к иконе Божьей Матери "Умиление", написанной в 1521 году с иконы Божьей Матери (Владимирской). Затем гости осмотрели и другие старинные иконы, а также полотна живописцев Кустодиева, Васнецова, Левитана, Поленова, Шишкина, Айвазовского, Коровина и других. Увидели высокопоставленные посетители и портреты императоров, церковных иерархов, бояр. Не забыли организаторы и про XX век с его потрясениями.

После, на церемонии вручения госнаград в Кремле, президент отметил особый смысл и значимость проекта, который "отражает единство громадного культурного пространства нашей страны". "Масштаб и содержание выставки оставляют незабываемое, неизгладимое впечатление, - поделился Путин. - И понимаешь, насколько богаты мы талантами, как много могут совершать наши удивительные, порой весьма скромные, но яркие, чудесные и безгранично одаренные сыны и дочери России".