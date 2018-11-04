Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент Владимир Путин по сложившейся традиции принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. В церемонии принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Возложив цветы, глава государства коротко пообщался с руководителями религиозных объединений. Все поблагодарили его за защиту традиционных ценностей и попросили о совместном фото, сообщает сайт Кремля.

После этого Путин коротко побеседовал с молодежью.

Напомним, День народного единства День народного единства отмечается в современной России с 2005 года.