Этап Гран-при в Хельсинки получился исключительно удачным для российских фигуристов, которые завоевали на турнире пять медалей - три золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Победы одержали олимпийская чемпионка Алина Загитова, призеры чемпионата Европы в парном катании Наталья Забияко - Александр Энберт, а также двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова - Иван Букин. Причем для обеих наших пар это были первые победы на соревнованиях серии Гран-при.

Для олимпийских чемпионов в одиночном катании Алины Загитовой и японца Юдзуру Ханю выиграть в Финляндии тоже было очень важно. Оба поднялись на высшие ступеньки пьедестала. Но их выступления оставили разные впечатления.

Судя по оценкам, Загитова одержала уверенную победу, набрав 215,29 балла и прилично опередив дебютантку взрослой серии Гран-при и соотечественницу Станиславу Константинову (197,57) и японку Каори Сакамото (197,42). Вроде бы и ошибки были некритичными, тем более что в произвольной программе Алина чисто исполнила сложный каскад тройной лутц - тройной ритбергер, который сорвала в короткой. Но той кажущейся легкости и того превосходства, которое чувствовалось в олимпийской программе "Дон Кихот", сейчас нет. Возможно, пока. И Станислава Константинова с ее "Анной Карениной" выглядела не менее убедительно и впечатляюще. Вот и в техническом плане Константинова проиграла Загитовой совсем чуть-чуть (73,57 против 74,28 балла). Огромной была только разница в компонентах.

Загитова и сама призналась: в постолимпийском сезоне ей будет очень тяжело.

- Выступлением я не совсем довольна, особенно в короткой программе. В произвольной откаталась чуть лучше, но все равно не идеально, - приводит слова Загитовой официальный сайт Международного союза конькобежцев. - У меня сегодня не было того настроя, с которым обычно выхожу на лед. Я долго не могла "отпустить" свою короткую программу, анализировала свой прокат почти всю ночь. Встала утром и сказала себе: я должна порадовать зрителей. Пусть не все получилось. Но я рада, что справилась с нервами и смогла достойно выступить.

Ханю тоже говорил о психологическом давлении, но снова всех поразил. Он установил три мировых рекорда - в короткой и произвольной программах (106,69 и 190,43 балла соответственно), а также по сумме двух прокатов (297,12 балла). Сделал уникальный каскад четверной тулуп - тройной аксель, а на пресс-конференции сказал, что на тренировках уже исполнял прыжок, на который еще никто в мужском одиночном катании не решался, - аксель в четыре с половиной оборота. Интересно, что невероятный японец никогда не выигрывал свой стартовый этап Гран-при. В этом сезоне он также уже успел проиграть произвольную программу молодому корейцу Чжуну Хвану Ча, занявшему в Финляндии третье место. Так что Ханю было непросто выступать, нужно было бороться и с соперниками, и, в первую очередь, с собой. Но эта борьба не мешала восприятию, чего не скажешь о прокатах Алины Загитовой.

Возвращаясь к танцам на льду, хочется еще раз порадоваться золотым медалям Александры Степановой и Ивана Букина. Ведь ребята, обратившие на себя внимание еще в юниорах, считаются недооцененным дуэтом. Во-первых, это связано с пресловутой "очередью" в танцах. Ученики Александра Свинина и Ирины Жук никогда не выступали в роли первой пары страны, что сказывалось на оценках. К тому же Иван по непонятным причинам не получил приглашение на Игры в Пхенчхан, и дуэт остался за бортом олимпийской команды. Аналогичная ситуация с Ксенией Столбовой привела к распаду яркой спортивной пары Столбова - Климов. Но более молодые и жаждущие признания танцоры Степанова - Букин в постолимпийском сезоне ринулись в бой: с новыми программами, в новых костюмах для ритм-танца от известного модельера Валентина Юдашкина, которые подчеркнули стиль и харизму фигуристов.