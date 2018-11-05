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05.11.2018 14:41
Рубрика: Спорт

Андрей Аршавин уходит из "Кайрата"

Текст: Артур Нанян

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин покидает "Кайрат". Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Казахстана.

Аршавина поздравили с юбилеем

В следующее воскресенье, 11 ноября, клуб из Алма-Аты проведет на своем стадионе церемонию проводов Аршавина. Произойдет это на матче с карагандинским "Шахтером". Болельщики смогут попрощаться с россиянином.

В "Кайрат" Аршавин перешел весной 2016 года на правах свободного агента. За три сезона в Казахстане Андрей провел за команду более 100 матчей, забил в них 30 мячей. Дважды Андрей становился серебряным призером национального чемпионата, победил в Кубке и Суперкубке страны.

А недавно Аршавин схлопотал двухматчевую дисквалификацию за удаление во встрече 31-го тура с "Иртышом" (0:1). На 86-й минуте он наступил на ногу соперника и получил прямую красную карточку. Поражение лишило "Кайрат" шансов на титул. Чемпионом Казахстана досрочно стала "Астана".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Андрей Аршавин
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