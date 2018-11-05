Банки активно используют искусственный интеллект

Новости

Сергей Лавров назвал причину расхождений между Россией и Западом 22:26
Иран обвинил Израиль в кибератаках на свои коммуникационные системы 21:48
Полицейский застрелил агрессивную собаку в московском метро 21:44
Су-27 перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries у границ России 21:14
Девять школьников госпитализированы в США после ДТП с автобусом 20:47
В Италии захвативший заложниц в почтовом отделении сдался полиции 20:36
Призывная кампания в Киеве оказалась на грани срыва 20:22
Москвичей предупредили о сильном тумане 20:21
В Грозном в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек 20:16
Израиль пообещал не допускать новых инцидентов с самолетами ВКС 19:48
В Геленджике во время регаты в море унесло несколько яхт 19:25
В Армении убийца российского военнослужащего получил 22 года тюрьмы 19:01
По факту обрушения моста в Югре возбуждено дело 18:31
Под Омском перевернулся автобус с 45 пассажирами 18:15
Глава Всемирного банка призвал отказаться от протекционизма в торговле 18:00
Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за два млн долларов 17:40
В Краснодаре в юбилей летного училища прошел набор контрактников 17:30
Предсмертное письмо Бодлера продали за более чем 230 тысяч евро 17:28
Гидрометцентр пообещал Москве "радостный" ноябрь 17:25
В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую 5-летнюю девочку 17:17
Ученые рассказали о необычном способе быстро сбросить лишний вес 17:10
В Госдуме предложили нейтрализовать стрельбы ВСУ у Крыма с помощью РЭБ 16:52
Porsche за миллион: Cтоит ли покупать десятилетний Cayenne 16:30
В Югре при обрушении моста погибли два человека 16:25
Девушка, оплатившая долг приюта для животных, собирала на автомобиль 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
05.11.2018 21:58
Рубрика: Экономика

Заявку взял робот

Банки активно используют искусственный интеллект
Текст: Евгения Носкова (Милан)
Российская газета - Федеральный выпуск №7711 (248)
Прогнозная аналитика данных помогает российским банкам бороться с мошенниками. Так, за последние четыре года количество пресеченных попыток злоумышленников взять потребительский кредит выросло примерно на четверть - до 80 процентов, рассказали представители российского финансового сектора на форуме SAS Analytics Experience 2018 в Милане.

Благодаря аналитическим платформам процесс принятия решений по кредитным заявкам стал практически полностью автоматизированным. Искусственный интеллект анализирует тысячи параметров и данных о клиентах. Например, недавно банки стали использовать данные сотовых операторов: если потенциальный заемщик купил sim-карту два дня назад, это будет считаться подозрительным. Чтобы выяснить, по каким параметрам банк отбраковывает или одобряет заявку, мошенники создают целый поток таких запросов, рассказала главный риск-менеджер Райффайзенбанка Наталья Темкина.

Цетробанки разных стран начали активно скупать золото

Но и с этой угрозой кредитные организации научились справляться. Существуют технологии, позволяющие определить, что целый пул заявок был отправлен, например, с одного компьютера. В будущем, по словам Темкиной, для борьбы с мошенниками банки будут анализировать поведение клиентов на сайте, а также внедрят анализ биометрических параметров (для онлайн-заявок).

Финансовый сектор остается лидером по внедрению искусственного интеллекта в России. Исследование Deloitte показало, что эксперты российских финтех-компаний считают его наиболее перспективной технологией. Также они высоко ценят перспективы направлений, тесно связанных с искусственным интеллектом: машинного обучения, прогнозной аналитики, больших данных.

Компаниям, занятым в сфере обслуживания личных финансов, больше всего интересен API (программный интерфейс, может использоваться, в частности, для получения запросов и отправки ответов). Семантический анализ (то есть анализ текстов, слов) интересует компании с численностью сотрудников от 25 до 50 человек, компании с выручкой более 50 миллионов рублей, а также компании, использующие скоринг. Бизнес-аналитику чаще остальных используют компании, разрабатывающие инфраструктурные решения, а также компании с выручкой от 2 до 10 миллионов рублей.

Фото: depositphotos.com
Ставки по вкладам в крупных российских банках достигли максимума

Впрочем, не все готовы использовать искусственный интеллект. Например, отдельные представители энергетического сектора говорят, что у них недостаточно данных. Другие отрасли жалуются на нехватку специалистов, прежде всего аналитиков данных. Штатным ИТ-специалистам часто бывает сложно как работать с данными - обрабатывать их, очищать, интегрировать, обеспечивать качество, так и с инструментами аналитики.

"Готовность компаний использовать искусственный интеллект разная во всем мире, - рассказал исполнительный вице-президент, главный операционный и главный технический директор SAS Оливер Шабенбергер. - Для этого они должны понимать ценность искусственного интеллекта, потому что цель любого бизнеса - прибыль". Компаниям, добавил он, необязательно иметь много данных, но у них должна быть стратегия работы с ними. Пока же, как показало исследование SAS, аналитику данных в свои бизнес-стратегии закладывают только 4 из 10 организаций. Треть компаний признались, что используют аналитику данных редко. А больше половины респондентов не получают максимальной отдачи от инвестиций в аналитику.

Аналитику данных в свои бизнес-стратегии закладывают только 4 из 10 организаций

Среди самых востребованных преимуществ аналитической платформы компании называли сокращение времени, затрачиваемого на подготовку данных, более взвешенное и уверенное принятие решений и быстрое получение информации.

Экономика Финансы Банки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Су-27 перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries у границ России
МИД РФ: Террористы готовят в Сирии новые провокации с химоружием
В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ
Медведев дал советы по здоровому образу жизни
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям