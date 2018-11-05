Новости

Под американские санкции попадут более 600 человек и компаний Ирана 02:44
В Тель-Авиве два человека погибли в результате взрыва автомобиля 02:01
Боевики захватили военную базу в Афганистане 01:51
Помпео анонсировал встречу с советником лидера КНДР 01:25
Определились первые участницы второго круга женского ЧМ по шахматам 00:02
Джокович: Хачанов заслужил победу в Париже, он - топ-игрок 04.11.2018
Президент французского футбольного клуба был ранен фанатами 04.11.2018
Умер сооснователь группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Ален Шевалье 04.11.2018
Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Канаде 04.11.2018
В Ростове частично затонул понтонный мост 04.11.2018
В Красноярске начали проверку после посадки Boeing с трещиной в стекле 04.11.2018
Автомобили с автоматической трансмиссией заняли 56% рынка России 04.11.2018
Два самолета столкнулись в небе над Канадой 04.11.2018
В Египте предложили запретить ношение никаба 04.11.2018
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана 04.11.2018
Власти оценили переход Забайкалья и Бурятии в состав ДФО 04.11.2018
Киев арестовал судно с украинским экипажем в ответ на российские санкции 04.11.2018
Путин включил в Общественную палату главу "Трезвой России" 04.11.2018
В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП 04.11.2018
Появились фото "Адмирала Кузнецова" после аварии 04.11.2018
На Кубани в ДТП с поездом и автомобилем погиб человек 04.11.2018
США и Южная Корея возобновляют совместные военные маневры 04.11.2018
В Ставрополе из-за пожара в ресторане эвакуировали 65 человек 04.11.2018
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в КНР 04.11.2018
ОАЭ нарастят добычу нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году 04.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
05.11.2018 01:51
Рубрика: В мире

Боевики захватили военную базу в Афганистане

Фото: AP Photo/Rahmat Gul Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Фото: AP Photo/Rahmat Gul

В Афганистане в городе Таринкот (провинция Урузган) боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили в воскресенье правительственную военную базу.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Pajhwok. По его данным, на территории базы находились 25 человек. Это военные армии Афганистана и сотрудники полиции. Их судьба пока не известна. О потерях со стороны талибов также ничего не сообщается. Боевики захватили на базе оружие и транспорт.

МИД РФ раскрыл подробности встречи по Афганистану в Москве 9 ноября

По данным "Интерфакса", это уже вторая база правительственных сил, захваченная в течение недели. В ночь на пятницу под контроль боевиков перешла ключевая база подразделений полиции общественной безопасности в северо-западной провинции Фарьяб. Боевики захватили 17 полицейских, технику, оружие и боеприпасы на базе Пул-и-Ача. Нападавшие понесли потери, более 10 боевиков были убиты.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое по последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Влияние в Афганистане усиливает и террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами

В мире Ближний Восток Афганистан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Канаде
СМИ: В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных мигрантов
Лукашенко: Москве и Минску придется ответить на военные базы в Польше
В Крыму ракетные учения Украины сравнили с комариным писком
Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро