Боевики захватили военную базу в Афганистане

В Афганистане в городе Таринкот (провинция Урузган) боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили в воскресенье правительственную военную базу.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Pajhwok. По его данным, на территории базы находились 25 человек. Это военные армии Афганистана и сотрудники полиции. Их судьба пока не известна. О потерях со стороны талибов также ничего не сообщается. Боевики захватили на базе оружие и транспорт.

По данным "Интерфакса", это уже вторая база правительственных сил, захваченная в течение недели. В ночь на пятницу под контроль боевиков перешла ключевая база подразделений полиции общественной безопасности в северо-западной провинции Фарьяб. Боевики захватили 17 полицейских, технику, оружие и боеприпасы на базе Пул-и-Ача. Нападавшие понесли потери, более 10 боевиков были убиты.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое по последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Влияние в Афганистане усиливает и террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами