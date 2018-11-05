Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за два млн долларов

Самолет авиакомпании "Белавиа" Ту-154M, который использовался президентом Беларуси Александром Лукашенко в качестве борта N1, выставили на продажу за четыре миллиона 292,9 тыс белорусских рублей (или около двух миллионов долларов).

Бортом также пользовались премьер-министр страны и другие высокопоставленные лица.

Обшивка самолета выполнена в красных и зеленых тонах национального флага Беларуси.

Как пишет "Интерфакс", торги по продаже воздушного судна 1995 года выпуска (бортовой номер - EW-85815) пройдут 5 декабря.