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05.11.2018 15:48
Рубрика: Спорт

Черчесов: Чалов заслужил вызов в сборную России своей игрой

Текст: Илья Соболев
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на ближайшие матчи против сборной Германии и Швеции, которые пройдут 15 и 20 ноября, соответственно. В беседе с журналистами ведущих изданий наставник сборной Станислав Черчесов прокомментировал свой выбор.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вы говорили, что не будете приглашать в основную команду тех игроков, которые нужны молодежной сборной. Можете с этой точки зрения прокомментировать вызов 20-летних Федора Чалова и Ильзата Ахметова.

Станислав Черчесов: Дело в том, что "молодежка" этого созыва уже прекратила свое существование, а Ахметов по возрасту для следующего созыва уже не подойдет. Что касается Чалова, который еще может играть за молодежную команду, мы его вызвали, потому что у "молодежки" в ноябре не будет игр, и Федор не будет там задействован. Естественно, причина его вызова не только в этом, а в том, что он проявляет себя и в Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. У нас есть принципы. Сейчас мы вызвали из "молодежки" Ахметова и Чалова, но есть еще несколько человек, за которыми мы следим. Возможно, будем приглашать и их, чтобы познакомиться не только с трибуны. Надо, чтобы у ребят была мотивация. Двери для всех открыты.

Прокомментируйте вызов Набабкина. Это опытный футболист...

Фото: REUTERS
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Станислав Черчесов: Вы сами ответили на свой вопрос. Набабкин - опытный футболист, стабильно играет в Лиге чемпионов. А нам предстоят тяжелые матчи с Германией и Швецией. Мы, кстати, рассматриваем его правым защитником. Есть Марио Фернандес более атакующий, а Набабкин более оборонительный. В кандидатах были Игнатьев, Петров, но они более атакующие футболисты, а в оборонительном плане менее способны. Набабкин в свою очередь может еще и в центре сыграть.

Если бы Смольников был здоров, вы все равно бы позвали Набабкина?

Станислав Черчесов: Понятно, что у нас была бы дополнительная опция. Но я не смогу сказать, как получилось бы в результате. Мы вызываем тех ребят, которые на данный момент в лучшем состоянии.

Вам не кажется, что некоторые сборники, которые играли на чемпионате мира, такие как Роман Зобнин, Артем Дзюба, Далер Кузяев немного переутомились?

Станислав Черчесов: Мы же видим их у себя на сборе. Смотрим, как они чувствуют себя у нас. Надо понимать, что у них в командах разная психологическая ситуация. Психологическое состояние может принижать физическое. Кроме того, Зобнин, как мы видим, сейчас играет в клубе не так, как у нас в сборной.

Вы говорили, что Андрей Лунев - первый вратарь сборной. Но в предыдущих двух матчах прекрасно проявил себя Гильерме. Ваше мнение не изменилось?

Станислав Черчесов: Лунев - основной вратарь сборной России, но мы смотрим на ситуацию, какая она есть. Если вы обратили внимание, что касается вратарской позиции, мы никогда не шарахались в этом вопросе.

Фото: РИА Новости
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В клубе отлично проявляет себя Антон Шунин. Есть ли у него шанс выйти на поле в одном из двух предстоящих матчей?

Станислав Черчесов: У нас два важнейших матча. Два заключительных матча года. Есть турнирная ситуация, есть чисто имиджевая. Мы всем вратарям доверяем, но ситуация подскажет, как должно быть. Пока у меня не было идеи выпускать Шунина.

Денис Черышев недавно восстановился после травмы. Нет ли такой вероятности, что после медобследования в сборной вы отправите Дениса обратно в клуб?

Станислав Черчесов: Мы полчаса-час назад с ним переговорили. Определенный дискомфорт у него есть. Обследование еще будет. Но, если вы обратили внимание, мы вызвали 23 полевых футболиста. Мы будем на связи с врачами, они нам подскажут. У нас еще неделя. Если Черышев будет готов к ближайшей игре, он приедет.

Неплохо проявляет себя в "Краснодаре" Ари…

Станислав Черчесов: Ари месяц провел хорошо. Все игроки, которые юридически могут играть за сборную, у нас в фокусе. Но в этом году мы уже решили обойтись без больших изменений в составе.

"Монако", за который выступает Головин, снова не выиграл. Как оцените в связи с этим психологическое состояние Александра?

Фото: EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH
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Станислав Черчесов: Если помните, он и в прошлый раз приезжал в сборную на фоне не лучших успехов "Монако". Приехал, свою партию сыграл, передачу отдал. Физическое состояние у него сейчас даже лучше, чем раньше. Мы с ним общаемся, никаких проблем я у него не увидел. Они много футболистов продали, много травм, а чемпионат - сильный. Есть нюансы. По крайней мере, он во всех матчах играет и делает это качественно.

Станислав Саламович, можете прокомментировать слухи, сватавшие вас на должность главного тренера "Спартака"?

Станислав Черчесов: Со мной никто из руководителей "Спартака" не связывался. Мои непосредственные руководители на эту тему со мной не связывались. Значит с ними тоже не связывались. Или связались, но получили отказ. В заключение скажу: в "Спартак" надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать в еврокубках.

Вы наверно слышали, что у вашего коллеги, главного тренера сборной Германии Йоахима Лева непростая ситуация. И вы, в случае удачной игры, можете поспособствовать его отставке.

Станислав Черчесов: Не так давно мы с ним завтракали в Лондоне. В его голосе тревоги я не почувствовал. Он тренер высокого уровня. В последних матчах результаты немцев неудовлетворительные, но если брать качество, оно было очень высокое. Особенно в последней игре с французами. Понятно, что у всех свои цели. Мы готовимся к матчу со шведами.

Вы говорили, что мечтаете возглавить "Баварию"…

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Станислав Черчесов: Я такого не говорил. Чтобы закрыть тему: "Бавария" - клуб, который нравится своей организацией, устройством. Не было речи, что я хочу его возглавить.

Была ли необходимость вызывать Егора Сорокина? Все же восстановился Илья Кутепов.

Станислав Черчесов: Для нас главное - медицина. И психологическое состояние. Например, нынешний Кутепов - не тот, который был на чемпионате мира. Сейчас у него будет пауза, он парень, который критично к себе относится, все сам понимает.

Вы уже определились, где будете готовиться к матчу со шведами?

Станислав Черчесов: После игры в Лейпциге мы там остаемся и 18 числа прилетаем в Стокгольм. 13 числа вылет в Германию. Здесь проведем две тренировки 12 и 13 ноября.

Вы вызвали Заболотного, человека, который не забивает и мало играет…

Станислав Черчесов: Это последний сбор в этом году. Мы внимательно относимся и присматриваемся к любому игроку, который к нам может прийти. Ту игру, которую Заболотный играл, он хорошо выглядел. С Дзюбой они хорошо себя чувствуют на поле, хотя два больших нападающих иногда неуютно друг с другом смотрятся. Если Заболотный и дальше будет мало играть, мы будем уже по-другому смотреть. Понятно, что один игрок проявляет себя лучше, чем другой, но команда есть команда.

В прошлый раз вы вернули в сборную Алексея Миранчука, теперь - Антона…

Фото: Depositphotos.com
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Станислав Черчесов: На том сборе оба были не в том состоянии, в котором надо. В прошлый раз Алексей был более-менее в кондиции, сейчас Антон выходит на уровень. И речь не только о голах и передачах. Надеюсь, все объективно.

Собираетесь ли вы поэкспериментировать в матче с Германией?

Станислав Черчесов: Во-первых, надо оценить состояние вызванных футболистов. Во-вторых, это контрольный матч, у нас шесть замен. Возможно мы все эти шесть замен и сделаем, чтобы поддержать темп и подготовиться к игре.
 
В Сети появилось фото вашей встречи с Усэйном Болтом. Он в сборную к нам не просился?

Станислав Черчесов: Это было на финале чемпионата мира. В лифте. Там свои качества он не смог проявить. Расстояние мы покрыли одинаково быстро. Кстати, не поленился, посмотрел его матчи. Есть скорость, но футбол - это другой вид спорта. Но все равно, он молодец.

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