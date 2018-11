Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 ноября

Время и место действия детектива - Пермь, 1918 год. Среднесибирский белогвардейский корпус под командованием молодого генерала Анатолия Николаевича Пепеляева (Максим Матвеев) захватывает город. Армия измотана, не хватает патронов, обмундирования, провианта... Генерал приглашает пермских купцов с целью сбора денег на нужды армии. Богатая вдова Екатерина Васильевна Чагина (Елизавета Боярская) приносит в качестве контрибуции дорогой бриллиант. На следующий день драгоценность таинственным образом исчезает. На поиски привлекают приговоренного к смерти "красного" следователя Андрея Мурзина (Илья Носков), который должен найти алмаз в обмен на помилование.

В фильме также снимались Надежда Толубеева, Евгений Дятлов, Константин Воробьёв, Артур Ваха, Юрий Ицков, Игорь Черневич и другие.

"Неуловимые" - в Одессе.

Премьера канала НТВ - приключенческий сериал- детектив "Неуловимые" (6 ноября в 21.00).

1958 год. Бельгийская королева преподносит в дар Давиду Ойстраху скрипку Страдивари. Все газеты мира обходит весть, что музыкант отыграет концерт на уникальном инструменте в родном городе-герое Одессе! Из Москвы скрипку перевозят в специальном вагоне поезда.

Два легендарных черноморских вора Лаврик и Кобзарь решаются на "ограбление века": они задумали похитить знаменитый музыкальный инструмент. Чтобы провернуть задуманное, опытные мастера собирают целую команду из молодых умельцев воровского дела.

В это же время после почти двадцати лет отсутствия на родину возвращается красавица и авантюристка, некогда настоящая королева околокриминального мира - Фирочка Танцорка. И операция принимает неожиданный поворот.

В ролях: Оксана Фандера, Александр Лыков, Сергей Газаров, Юрий Стоянов, Евгений Березин, Таисия Шипилова, Максим Емельянов, Влад Тирон, Александр Фисенко и другие.

На пороге любви

К 200-летию Ивана Тургенева, которое отмечается 9 ноября, канал "Россия 1" впервые покажет по ТВ художественный фильм Веры Глаголевой "Две женщины" (11 ноября в 00:30).

Картина снята по мотивам пьесы И.С. Тургенева "Месяц в деревне". XIX век. Жаркое русское лето, богатая усадьба, добрый помещик, благородный друг семьи, уездный доктор, домашний учитель и две женщины - красавица в самом расцвете, тоскующая от желания любви в предчувствии увядания и ее 18-летняя воспитанница-бесприданница. Любовное томление наполняет дом и сад, порождая страсть, ревность и соперничество. Герои стоят на пороге любви, но никто не осмеливается сделать первый шаг…

В ролях: Анна Астраханцева, Александр Балуев, Рэйф Файнс, Анна Леванова, Никита Волков, Сергей Юшкевич, Бернд Мосс, Сильви Тестю, Лариса Малеванная, Василий Мищенко и другие.

На канале "Россия К" к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева - авторский проект Игоря Золотусского "Русский мир Ивана Тургенева" (7 и 8 ноября в 20:45) и спектакль Российского государственного академического театра им. Федора Волкова "Месяц в деревне" (9 ноября в 19:45).

Вперед - за "Синей птицей"!

Всероссийский конкурс детских талантов "Синяя птица" открывает новый, пятый сезон. Эфир - на канале "Россия 1" - 11 ноября в 18:50. Автор идеи и ведущая: Дарья Златопольская. Жюри конкурса: Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Светлана Безродная, Олег Погудин.

"Синяя птица" вновь представит всей стране самых талантливых детей. На этот раз в каждой программе всего 6 ребят - по одному представителю каждого жанра.

Новый сезон "Синей птицы" обещает быть очень интересным. Впрочем, как и остальные, ведь за годы существования проект дал шанс на исполнение мечты более чем 300 участникам, отметил денежными грантами тринадцать педагогов. Дети из более чем пятидесяти городов России и мира смогли выступить в эфире федерального канала и ярко заявить о себе. Сегодня выпускники "Синей птицы" известны не только поклонникам конкурса. Эти талантливые ребята учатся в престижных вузах, выступают на лучших сценах, получают президентские гранты и престижные премии в области вокала, хореографии, циркового искусства, и снимаются в кино.

Проект "Синяя птица" гордится Иваном Бессоновым, которого отобрали в прошлом сезоне и который впервые привез в Россию престижный трофей - Главный приз классического Евровидения.

"Большой балет" возвращается.

На телеканале "Россия К" начинается новый сезон проекта "Большой балет". Первый эфир - 10 ноября в 16:55.

В этом проекте зрители увидят 13 танцовщиков в возрасте от 18 лет, представляющих труппы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Красноярского государственного академического театра оперы и балета, Михайловского театра и других. Оценивать выступления участников будет жюри, в составе которого признанные звезды мировой хореографии. Именно они и выберут победителя проекта в номинациях: "Лучший дуэт", "Лучшая балерина" и "Лучший танцовщик".

В сезоне 2018 г. балетный ареопаг составили Тоомас Эдур (Эстония), худрук балетной труппы Национальной оперы Эстонии; Лоран Илер (Франция-Россия), худрук балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко; танцовщик Владимир Малахов (Россия-Австрия); народная артистка СССР Людмила Семеняка (Россия), Азарий Плисецкий (Россия-Швейцария) - заслуженный артист РСФСР. Куратор проекта талантливый российский современный хореограф Софья Гайдукова. Ведущие - Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и актер, театральный режиссер - Андрейс Жагарс. ·

Особенная стать Чурсиной

Премьера документального фильма "Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!" на канале "ТВ Центр" 5 ноября, в 11:45. Чурсина не признаёт пластических операций, не изнуряет себя диетами. В свои 77 не боится близко подпустить к себе камеру. Ей не нужны ухищрения, чтобы оставаться востребованной.

Личная жизнь Чурсиной тоже легко может стать основой сериала. Её последним мужем был известный дипломат и сын бывшего генсека Юрия Андропова - Игорь Андропов. Она стала народной артисткой РСФСР в 28 лет, и этот рекорд не побит до сих пор. Диапазон Чурсиной неограничен: от ролей крестьянок до императриц. Свою первую кинонаграду она получила из рук Одри Хепберн. Актриса разбивала сердца самых видных женихов страны. Но однажды сама едва не покончила с жизнью из-за мужчины.

Будучи уже народной артисткой, Чурсина несколько месяцев скиталась по Москве без жилья, пока её не приютила поклонница. Какую цену советской кинобогине пришлось заплатить за успех?

Кстати, на канале "ТВ Центр" идет новый детективный цикл "Чисто московские убийства", где Чурсина играет главную роль. Как ей это удается на восьмом десятке?

В фильме участвуют: Людмила Чурсина, Ольга Кабо, Александр Яцко, Ольга Богданова, Ольга Красько, Елена Драпеко, Алина Покровская и другие.

Роковые роли

Ролям, ставшим роковыми для Андрея Миронова, Олега Даля, Павла Луспекаева, Юрия Богатырева и Владимира Трещалова, посвящен документальный фильм "Актерские драмы. Остаться в живых", премьеру которого канал "ТВ Центр" покажет 8 ноября, в 23:05.

Советские приключенческие фильмы - наш ответ Голливуду. Закономерно, что съёмки этих лент превращались в одно сплошное приключение, головокружительное и смертельно опасное: ведь зачастую в кадре ломались кости, а за кадром - судьбы участников фильма.

Как роль Сидора Лютого искалечила жизнь актёру Владимиру Трещалову? Почему "Белое солнце пустыни" оказалось особенно безжалостным к Павлу Луспекаеву? Как роль чекиста Шилова едва не убила Юрия Богатырёва? Почему так и не увидел себя на большом экране "человек с бульвара Капуцинов" - Андрей Миронов? И с кем не поделил "Землю Санникова" Олег Даль?

В фильме снимались Константин Райкин, Никита Высоцкий, Анатолий Кузнецов, Александра Яковлева, Иван Краско, Борис Щербаков, Владимир Васильев, Алла Сурикова, Александр Иншаков, Татьяна Михалкова, Юрий Назаров и другие.

Любовь астролога

30 лет назад Тамара Глоба фактически изменила представление наших людей об астрологии, и многие начали принимать ее прогнозы как личные советы. А помогли ли эти знания в ее собственной жизни? Почему после трех браков с тремя любимыми мужчинами она сейчас одна? Об этом астролог Тамара Глоба расскажет Кире Прошутинской в программе "Жена. История любви" на канале "ТВ Центр" 9 ноября, в 23:10.

Она впервые влюбилась в школе - ее избранником стал одноклассник Сергей, за которого в 20 лет она вышла замуж. В этом браке родилась дочь Аня.

Из-за чего Тамара все-таки оставила мужа? Почему бросила институт на третьем курсе? Чем она зарабатывала на жизнь?

...Астролог признается: встречу со своим вторым мужем, Павлом Глобой, она предчувствовала. С чего же все-таки началось их знакомство? И как Павел завоевывал сердце любимой женщины? Узнаете из программы. Удивительно, но спустя долгие годы после развода бывшие супруги так и не общаются, даже несмотря на то, что у них есть общий сын Богдан.

Встречу со своим третьим супругом - пловцом, олимпийским чемпионом Вениамином Таяновичем - Глоба снова предчувствовала. Они познакомились в аэропорту. Он был из другого мира, на целых 10 лет младше 35-летней Глобы. Все решило его отношение к ее детям. Почему же целых четыре раза она отказывалась выйти за него замуж, и они так никогда официально и не оформили отношений? Из-за чего расстались 18 лет назад?

Также своими наблюдениями о гостье программы поделятся ее друзья - актер Эвклид Кюрдзидис, художественные руководители театра "Домисолька" Ольга Юдахина и Иван Жиганов, коллега и радиоведущая Галина Корнева.

"Дюран-Дюран": жизнь, как зебра

Премьера британского документального фильма "Duran Duran: История группы (Duran Duran: There's Something You Should Know) - на Первом канале 9 ноября в 00.25.

В ленте режиссера Зои Добсон "Duran Duran: История группы" музыканты откровенно рассказывают о том, как им удалось построить столь головокружительную карьеру в переменчивой музыкальной индустрии и сохранить свой статус на протяжении четырех десятилетий; честно говорят о своих "черных" и "белых" полосах как в личной, так и в творческой жизни.

Страна, которой нет

Союз Советских Социалистических Республик исчез с карты мира 27 лет назад. Все больше людей в нашей стране знают о жизни в СССР только из книг, учебников и по рассказам старших поколений. Отсюда и невероятное количество мифов о той стране и прошлой жизни. Новый документальный цикл "Жизнь в СССР от А до Я" на телеканале "Звезда" расскажет об этой стране, которой нет. Эфир с 29 октября по 2 ноября и с 6 по 8 ноября в 17:05.

Своими воспоминаниями поделятся: Борис Щербаков, Эдита Пьеха, Михаил Боярский, Владимир Жириновский, Лев Лещенко, Татьяна Веденеева, Вячеслав Фетисов и многие другие.

Что означала ипотека по-советски? Каким же образом покупали, разменивали, строили и обставляли свои квартиры в эпоху отсутствия частной собственности? Кто решал, что советские люди должны выглядеть невзрачно и одинаково? И как выходили из положения: шили платья из занавесок и гонялись за импортным дефицитом?

На советской эстраде главной законодательницей моды стала Эдита Пьеха. Прославил страну на Западе"Красный Диор" Вячеслав Зайцев. Но почему при этом в СССР само слово "мода" было под запретом? Почему в середине 50-ых полки магазинов СССР ломились от деликатесов? В 70-е и 80-е годы многие товары стали дефицитными, а в 90-е их и вовсе можно было купить только по карточкам. Откуда взялись спекулянты? И почему советская промышленность не могла обеспечить товарами всю страну? Чем отличался советский общепит от нынешнего фастфуда? Какое меню было в советских ресторанах? И сколько все это стоило? Что же такого особенного было в советской жизни, что делало семейные союзы крепкими и долговечными? Как праздновали студенческие свадьбы? На что могла претендовать молодая семья? Чем грозил развод в СССР?

Обо всем этом и многом другом - в документальном цикле "Жизнь в СССР от А до Я" .

Шон - Ясновидец

На телеканале Spike стартует 6 сезон сериала "Ясновидец" (с 5 ноября в 18:30). Неделей позже, с 12 ноября в 19:15 в эфире канала состоится премьера 4 сезона сериала "Бюро", который впервые выходит в России - почти сразу после мирового дебюта.

Главный герой "Ясновидца", частный детектив Шон Спенсер, выдает себя за экстрасенса, наделенного сверхъестественными способностями. На самом деле он с детства тренировал память, логику и внимательность. Шон решает использовать свои таланты на благо общества, помогая полиции расследовать самые сложные и запутанные дела. В шестом сезоне герою придется раскрыть новые преступления, среди которых убийство тренера местной бейсбольной команды и ограбление британского посла. Помогут ему в этом феноменальные способности и блестящее чувство юмора.

Шпионская драма "Бюро" рассказывает о работе секретного подразделения Генерального директората внешней безопасности Франции. В третьем сезоне центральный персонаж сериала, агент разведки Малотрю (его сыграл Матье Кассовиц), попал в плен в Сирии. Долгожданное освобождение не принесло облегчения: теперь герой вынужден скрываться от своих же коллег из разведки. Как решится судьба Малотрю и какие новые испытания ждут сотрудников Генерального директората,станет ясно в четвертом сезоне "Бюро".