ЦСКА и "Зенит" преодолели 100-очковый рубеж в матчах Единой лиги

Новости

Песков: Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже 05.11.2018
Электропоезд сбил мужчину на западе Москвы 05.11.2018
Появилось видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика США 05.11.2018
Новые мирные атомные проекты Ирана подпадут под американские санкции 05.11.2018
Сергей Лавров назвал причину расхождений между Россией и Западом 05.11.2018
Иран обвинил Израиль в кибератаках на свои коммуникационные системы 05.11.2018
Полицейский застрелил агрессивную собаку в московском метро 05.11.2018
Су-27 перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries у границ России 05.11.2018
Девять школьников госпитализированы в США после ДТП с автобусом 05.11.2018
В Италии захвативший заложниц в почтовом отделении сдался полиции 05.11.2018
Призывная кампания в Киеве оказалась на грани срыва 05.11.2018
Москвичей предупредили о сильном тумане 05.11.2018
В Грозном в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек 05.11.2018
Израиль пообещал не допускать новых инцидентов с самолетами ВКС 05.11.2018
В Геленджике во время регаты в море унесло несколько яхт 05.11.2018
В Армении убийца российского военнослужащего получил 22 года тюрьмы 05.11.2018
По факту обрушения моста в Югре возбуждено дело 05.11.2018
Под Омском перевернулся автобус с 45 пассажирами 05.11.2018
Глава Всемирного банка призвал отказаться от протекционизма в торговле 05.11.2018
Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за два млн долларов 05.11.2018
В Краснодаре в юбилей летного училища прошел набор контрактников 05.11.2018
Предсмертное письмо Бодлера продали за более чем 230 тысяч евро 05.11.2018
Гидрометцентр пообещал Москве "радостный" ноябрь 05.11.2018
В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую 5-летнюю девочку 05.11.2018
Ученые рассказали о необычном способе быстро сбросить лишний вес 05.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
05.11.2018 22:57
Рубрика: Спорт

Залетело всё

ЦСКА и "Зенит" преодолели 100-очковый рубеж в матчах Единой лиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7711 (248)
Питерский "Зенит" и ЦСКА продемонстрировали сверхрезультативную игру в матчах очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги. Команда с берегов Невы дома разгромила красноярский "Енисей" - 116:81, столичные армейцы также на своей площадке не оставили шансов саратовскому "Автодору" - 110:76.

"Зенит" со своими 116 очками установил новый рекорд сезона, а до клубного достижения за всю 10-летнюю историю Единой лиги команде Василия Карасева не хватило трех баллов. Идеальный матч провел форвард питерцев Евгений Валиев, который вынужденно действовал на непривычной для него позиции центрового. Он реализовал все 14 своих бросков - восемь с ближней и средней дистанции плюс шесть штрафных. В итоге 22 очка и лавры лучшего бомбардира встречи с двумя личными рекордами - снайперским, а также по цифре эффективности (28), рассчитываемой по специальной формуле.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Локомотив-Кубань" уволил главного тренера Сашу Обрадовича

ЦСКА набрал потрясающий ход. Из последних пяти официальных матчей (в Евролиге и Единой Лиге) армейцы в четырех добились трехзначной результативности. На сей раз наставник "красно-синих" грек Димитрис Итудис дал передышку испанцу Серхио Родригесу, штатному капитану команды американцу Кайлу Хайнсу, и оставил вне заявки Никиту Курбанова, чтобы тот окончательно восстановился после болезни. Но даже без трех основных исполнителей москвичи "привезли" саратовцам более 30 очков. Редкий случай, когда попаданиями в кольцо отметились все 12 заявленных на матч баскетболистов. Отвел душу Михаил Кулагин, набравший 20 очков, на одно меньше у француза Нандо Де Коло.

- Нам не хватало концентрации в некоторые мгновения первой половины, при всем уважении к качеству, которым обладает "Автодор" на каждой позиции, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Во второй части матча мы выступили серьезно в защите и нападении. Удалось хорошо распределить игровое время между всеми ребятами. Все-таки впереди сложные матчи.

Игрок "Зенита" Евгений Валиев в матче с "Енисеем" реализовал все 14 своих бросков

Результаты остальных встреч: "Парма" (Пермь) - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 92:83, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Калев" (Эстония) - 80:85, "Зелена-Гура" (Польша) - "Нижний Новгород" - 80:72, УНИКС (Казань) - ВЭФ (Латвия) - 89:74.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Су-27 перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries у границ России
МИД РФ: Террористы готовят в Сирии новые провокации с химоружием
В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ
Медведев дал советы по здоровому образу жизни
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям