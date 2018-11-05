ЦСКА и "Зенит" преодолели 100-очковый рубеж в матчах Единой лиги

Питерский "Зенит" и ЦСКА продемонстрировали сверхрезультативную игру в матчах очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги. Команда с берегов Невы дома разгромила красноярский "Енисей" - 116:81, столичные армейцы также на своей площадке не оставили шансов саратовскому "Автодору" - 110:76.

"Зенит" со своими 116 очками установил новый рекорд сезона, а до клубного достижения за всю 10-летнюю историю Единой лиги команде Василия Карасева не хватило трех баллов. Идеальный матч провел форвард питерцев Евгений Валиев, который вынужденно действовал на непривычной для него позиции центрового. Он реализовал все 14 своих бросков - восемь с ближней и средней дистанции плюс шесть штрафных. В итоге 22 очка и лавры лучшего бомбардира встречи с двумя личными рекордами - снайперским, а также по цифре эффективности (28), рассчитываемой по специальной формуле.

ЦСКА набрал потрясающий ход. Из последних пяти официальных матчей (в Евролиге и Единой Лиге) армейцы в четырех добились трехзначной результативности. На сей раз наставник "красно-синих" грек Димитрис Итудис дал передышку испанцу Серхио Родригесу, штатному капитану команды американцу Кайлу Хайнсу, и оставил вне заявки Никиту Курбанова, чтобы тот окончательно восстановился после болезни. Но даже без трех основных исполнителей москвичи "привезли" саратовцам более 30 очков. Редкий случай, когда попаданиями в кольцо отметились все 12 заявленных на матч баскетболистов. Отвел душу Михаил Кулагин, набравший 20 очков, на одно меньше у француза Нандо Де Коло.

- Нам не хватало концентрации в некоторые мгновения первой половины, при всем уважении к качеству, которым обладает "Автодор" на каждой позиции, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Во второй части матча мы выступили серьезно в защите и нападении. Удалось хорошо распределить игровое время между всеми ребятами. Все-таки впереди сложные матчи.

Игрок "Зенита" Евгений Валиев в матче с "Енисеем" реализовал все 14 своих бросков

Результаты остальных встреч: "Парма" (Пермь) - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 92:83, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Калев" (Эстония) - 80:85, "Зелена-Гура" (Польша) - "Нижний Новгород" - 80:72, УНИКС (Казань) - ВЭФ (Латвия) - 89:74.