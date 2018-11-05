День освобождения Киева в современной Украине больше не праздник

75 лет назад Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Столица нынешней Украины этот юбилей не заметит: город-герой захвачен потомками потерпевших поражение в той войне. Только они теперь диктуют ему свои праздники. Еще немного, и день освобождения от нацизма будет объявлен на Украине траурным, каким фактически является День Победы.

На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко и в сетевом представительстве мэра города Виталия Кличко к утру понедельника не было официальных анонсов об их участии в праздничных акциях.

Поздравительных телеграмм ветеранам Великой Отечественной войны и ныне живущим участникам освободительной операции , скорее всего, тоже не будет.

Скупость на теплые слова в адрес ветеранов стала модной у местных властей сразу после государственного переворота, и за четыре года трансформировалась в многозначительное молчание. Как отметил президент Порошенко 74-ю годовщину изгнания нацистов с украинской земли, отмечаемую 28 октября? Тогда от его имени бойцами национальной гвардии был возложен венок к Могиле Неизвестного Солдата в киевском Парке славы. Этому мероприятию президентская пресс-служба посвятила ровно два предложения, да и те касались не памяти именно освободителей, а относились ко всем жертвам "мировой войны 1939-1945 годов", как принято в современной Украине.

В последний раз Порошенко поздравлял киевлян с годовщиной освобождения в 2014 году: "С Днем освобождения" - это все, что во всех остальных случаях велеречивый Порошенко смог подобрать к случаю и разместить на своей странице в Twitter. Через год город-герой Киев, его освободители и обитатели не удостоились и такого внимания от главы государства. И хотя цветы к обелиску Вечной Славы киевлянам все-таки позволили возложить, но для этого им пришлось пройти через строй "воинов АТО" - новых, беспамятных украинских "героев", воюющих против потомков тех, кто победил нацизм в Европе.

День освобождения Киева от нацистов еще входит в перечень памятных дат и юбилеев, утвержденный Верховной радой на текущий год, но, например, дата изгнания немецко-фашистских захватчиков из Харькова уже выпала из него. Постепенно вытесняется и память о битве на Днепре и понесенных Красной армией и всем советским народом потерях. Она заменяется новой, украинской версией истории, в которой все меньше места подвигу народа, а освободившееся пространство фактов и интерпретаций старательно огораживается для украинских коллаборационистов, которые, оказывается, внесли в изгнание нацистов едва ли не больший вклад, чем убитый ими тогда и шельмуемый сейчас генерал Николай Ватутин.

Ревизия битвы на Днепре, нужно сказать, началась не при Порошенко. Переписывание истории стало на Украине легитимным задолго до государственного переворота, и к концу правления президента Януковича, когда в парламент не без помощи его администрации зашла националистическая партия "Свобода", ревизионизм был уже в порядке вещей. В качестве яркого примера того, как в массовое сознание проникал нацизм, можно вспомнить программу Савика Шустера, вышедшую на экраны пять лет назад, когда в украинскую столицу, чуя грядущее кровопролитие, из западных областей уже подтягивались боевики-неонацисты. Собравшиеся в студии украинские политики и историки соревновались в том, кто за отведенное время чаще назовет освободительную операцию неподготовленной, бессмысленной, кровавой, и, наконец - антиукраинской. Именно так: в версии спикеров партии "Свобода", составлявших большинство в студии, целью Красной армии было не изгнание нацистов и освобождение города, а максимальное количество убитых среди насильно мобилизованных украинцев.

Порок восприятия, возникший из невежества и беспамятства, в соответствии с которым в частях 1-го Украинского фронта воевали только этнические украинцы, тоже проявился именно тогда. К слову, эти же спикеры записали в жертвы "кровавого режима" и боевые потери операции без малого весь состав фронта - 600 тысяч человек. Колоссальная и лживая цифра весьма впечатлила аудиторию.

Маршал Иван Конев среди генералов 1-го Украинского фронта, 1944 год. Фото: РИА Новости

Впрочем, именно в 2013 году День освобождения Киева в последний раз отмечался на высоком государственном уровне: он был объявлен государственным праздником, по Крещатику прошел небольшой военный парад, чествовались ветераны, вечером прогремел салют. Тогда это противоречие - вытравливание посредством телевизора памяти о том, почему Киев называется городом-героем, и одновременно пышные протокольные мероприятия - не казалось украинцам чем-то противоестественным. Ведь великая война осталась в далеком прошлом, а страна вместе со своим президентом была устремлена в будущее - в лубочную Европу с кисельными берегами, куда не берут с памятью о Великой Победе. Итог этого коллективного вывиха сознания известен: "Европа" на Украине так и не наступила, зато началась новая война.

День освобождения киевляне все-таки отметят: будет и возложение цветов к памятнику Николаю Ватутину от "оппозиционных" украинских политиков", и, конечно же, не обойдется без провокаций со стороны националистов, о которых расскажет телеканал "Интер".

Тем временем Украинская православная церковь зовет прихожан на Святошинское кладбище - привести в порядок братские могилы, отстоять панихиду, отдать долг памяти освободителям. Именно здесь, а не в телестудиях сегодня рождается надежда на новое освобождение Украины, и праздник обретает иной смысл.

Какие усилия потребовались Красной армии в ноябре 1943 года для освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков - подробности наступательной операции, воспоминания очевидцев и участников тех героических боев в публикации из ноябрьского номера журнала "Родина".

За гранью

Киев будет освобожден

Фото: РИА Новости

Украинские националисты сегодня спокойно разгуливают с факелами по Киеву, хорошо заметные внутри страны, но остаются незаметными для иностранных адвокатов нынешних киевских властей. Нацисты регулярно оскверняют памятник на могиле генералу Ватутину в столичном Мариинском парке, в последний раз его залили краской 14 октября. Точно так же стали в этом году целью вандалов памятники освободителю Украины от нацизма в Полтаве и Бердичеве. Для этих людей, сросшихся с властью и диктующих ей свои условия, 6 ноября 1943 года, очевидно, является тем днем, воспоминание о котором нужно как можно тщательнее стереть. Проигравший в той войне, нацизм снова вернулся на украинскую землю.

Подготовил Павел Дульман