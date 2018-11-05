Девять побед одержали российские пловцы на пятом этапе Кубка мира, который прошел в Пекине. Четыре золотые медали на счету Владимира Морозова, который претендует на победу в общем зачете турнира.

Морозов был лучшим на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем (20,87 и 45,66 секунды соответственно). Лидер сборной также финишировал первым на 100-метровке комплексом (50,84) и повторил рекорд России на 50 м баттерфляем (22,27).

Программу Кубка мира завершат этапы в Токио и Сингапуре. И Морозов не оставит попытки установить мировые рекорды на короткой воде.

- В Пекине были проблемы из-за разницы во времени. Но я это преодолел. Теперь постараюсь улучшить свои результаты в Токио и Сингапуре, - отметил Морозов. - На каждом этапе мы стартуем три дня, а не два, как было раньше. У нас появилось больше времени на отдых, а значит, шансы проплыть по мировым рекордам увеличились.