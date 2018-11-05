Премьер-министр Дмитрий Медведев видит будущий мир открытым пространством взаимовыгодного сотрудничества - без давления, санкций, протекционизма и ограничений.

5 ноября глава российского правительства начал свой официальный визит в Китай по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. В течение трех дней глава кабмина будет вести переговоры о развитии сотрудничества со стратегическим партнером России.

В понедельник Медведев прилетел в Шанхай на открытие Первой китайской международной выставки импортных товаров, в которой участвуют компании из 130 стран мира. 80 государств представили свои национальные экспозиции. Россия не стала исключением, получив на выставке еще и статус страны-партнера. Глава российского правительства осмотрел национальный павильон, на котором была представлена пищевая и сельскохозяйственная продукция. Предприниматели рассказали, что отечественные товары пользуются популярностью в Китае. "Весь форум как раз посвящен тому, что КНР не только экспортирует свои товары всему миру, но и готова их приобретать, - заметил Медведев. - Рынок большой, занимайтесь". Премьеру здесь же показали одно из блюд, которыми российские повара намерены угощать и удивлять гостей выставки, - томленного в печи гуся по старорусскому рецепту.

Речь шла и о проблемах, возникающих при поставках товаров. Россия готова всецело содействовать экспорту отечественной продукции в Китай. Для этого Российский экспортный центр создаст представительство в Шанхае, сообщил Медведев на церемонии открытия экспозиции. "Есть такая китайская мудрость, которая гласит: "Человек больше всего устает, когда стоит на месте". Но нам это точно не грозит", - уверен глава кабмина.

Мировая торговля могла бы демонстрировать больший рост, если бы не реалии, на которые нельзя закрывать глаза, уверен председатель правительства. "Сегодня перед нами стоят общие задачи - найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям", - заметил Медведев. Торговля должна развиваться на принципах свободной конкуренции. Эту позицию на выставке разделяли, возможно, не все, но очень многие. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил не просто за открытость и общее развитие, а за противостояние протекционизму. По его словам, Китай убежден, что правила Всемирной торговой организации должны строго соблюдаться. Отказаться от протекционизма призывал мир и глава Всемирного банка Джим Ен Ким. Он аргументировал это тем, что тарифная эскалация не просто негативно отразится на глобальном экономическом росте, но замедлит темпы снижения уровня бедности. "Есть реальная опасность, что бизнес примет решение подождать большей ясности прежде, чем участвовать в новых проектах", - считает глава ВБ.

Россия намерена отстаивать действующие торговые режимы. Москва призывает и Пекин содействовать ей в этом. "Наша совместная задача заключается в том, чтобы существующие режимы международной торговли защищать, а не уничтожать, как это, к сожалению, иногда бывает", - продолжил Медведев тему, которую активно обсуждали на открытии выставки, во время переговоров с лидером Китая.

Главным источником проблем мировой торговли считается США. Вашингтон, как выразился российский премьер в ходе онлайн-конференции с китайскими пользователями интернета, предпринимает действия, направленные на то, чтобы задушить свободную конкуренцию на мировых рынках. "В конечном счете, я уверен, от этого пострадает и американская экономика", - заметил он. "Протекционизм - плохое явление в мировой экономике, - сказал премьер. - Он был всегда, но в предыдущие годы большинство стран в основном придерживались правил, которые удалось выработать в рамках ВТО".

Методы России в противостоянии - исключительно мирные. В ходе конференции Медведев узнал, что в Китае русских, как выразилась ведущая, считают воюющей нацией. "Мы стараемся воевать мирными средствами, - улыбнулся российский премьер. - Только когда что-то совсем тяжелое происходит, мы, конечно, отвечаем так, как следует, а так мы стараемся конкурировать на экономической площадке". Вопросы звучали и от, как выразилась ведущая, "фанатов" Дмитрия Медведева. К примеру, спросили, как российский премьер поддерживает себя в хорошей форме. "Плаваю, катаюсь на велосипеде, иногда играю в бадминтон, зимой катаюсь на горных лыжах", - рассказал Медведев. Проблема в том, что найти свободное время не всегда удается, сказал глава правительства. Но даже в поездках он старается с утра размяться, чтобы быть в форме. Жесткие диеты Медведев не приветствует. "Конечно, не нужно сильно наедаться на ночь", - посоветовал он.

Протекционизм - плохое явление в мировой экономике

Во вторник председатель правительства перелетит в Пекин, где в среду состоится 23-я регулярная встреча глав правительств двух государств. Визит Дмитрия Медведева станет возможностью для детального обсуждения основных сфер сотрудничества стран, отметил первый замглавы аппарата кабмина Сергей Приходько.