Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Шанхай

Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев начал свой визит в Китай. Вечером 4 ноября он прилетел в Шанхай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Официальные мероприятия начнутся 5 ноября. Премьер-министр проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином и посетит открытие Первой китайской международной выставки импортных товаров.

Затем в графике Медведева - встреча в Пекине с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. Они обсудят важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества КНР и РФ, также подпишут ряд документов.

Завершится визит 7 ноября.