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05.11.2018 07:40
Рубрика: В мире

До 30 человек увеличилось число жертв наводнений в Италии

Последствия непогоды в Италии. Фото: AP Photo/Uncredited Последствия непогоды в Италии. Фото: AP Photo/Uncredited
Последствия непогоды в Италии. Фото: AP Photo/Uncredited

В Италии число погибших в результате наводнений увеличилось до 30 человек. Такие данные сообщили местные власти после того, как на Сицилии были обнаружены тела сразу девяти членов одной семьи. В их числе и дети в возрасте одного года, двух и 15 лет.

Их дом снесла разлившаяся река. Только трое из этой семьи смогли спастись, они успели забраться на дерево, пишет "Интерфакс". Всего на Сицилии погибли 12 человек. Прокурор области Амброгио Картосио уже назвал ситуацию "полнейшей катастрофой".

Три четверти Венеции затоплено из-за наводнения

Пострадавшие от наводнения районы страны посетил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвинии. По итогам поездки он заявил, что необходимо 40 миллиардов евро, "чтобы обеспечить безопасность национальной территории".

Он пообещал найти необходимую сумму, выразив надежду, что Евросоюз "не обвинит его в перерасходе средств". Европа уже выступила с возражениями по поводу предлагаемого Италией бюджета, который, по оценкам ЕС, усугубит и без того огромный дефицит страны.

В мире Европа Италия
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