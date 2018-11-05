Самый высокооплачиваемый спортсмен в истории профессионального бокса, ни разу не побежденный в 50 поединках американец Флойд Мейвезер-младший подписал контракт на бой по правилам MMA (смешанные единоборства).

По оценкам финансовых аналитиков, Мейвезер за карьеру заработал более миллиарда долларов. Из них 300 миллионов ему принес прошлогодний поединок по правилам бокса с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Теперь же Мейвезер решил перейти из ринга в октагон - на арену для так называемых "боев без правил".

Он подписал контракт на поединок с японцем Тенсином Нацукавой, который состоится 31 декабря на 37-тысячной "Саитама Арене" в рамках турнира под эгидой местной организации RIZIN. "То, чего хотят люди - это ажиотаж. Поэтому я выбрал Японию, и правила MMA меня не беспокоят", - сказал Мейвезер.