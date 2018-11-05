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05.11.2018 22:52
Рубрика: Спорт

Мейвезера ждет октагон

Титулованный боксер впервые проведет бой в смешанных единоборствах
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7711 (248)
Самый высокооплачиваемый спортсмен в истории профессионального бокса, ни разу не побежденный в 50 поединках американец Флойд Мейвезер-младший подписал контракт на бой по правилам MMA (смешанные единоборства).
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По оценкам финансовых аналитиков, Мейвезер за карьеру заработал более миллиарда долларов. Из них 300 миллионов ему принес прошлогодний поединок по правилам бокса с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Теперь же Мейвезер решил перейти из ринга в октагон - на арену для так называемых "боев без правил".

Он подписал контракт на поединок с японцем Тенсином Нацукавой, который состоится 31 декабря на 37-тысячной "Саитама Арене" в рамках турнира под эгидой местной организации RIZIN. "То, чего хотят люди - это ажиотаж. Поэтому я выбрал Японию, и правила MMA меня не беспокоят", - сказал Мейвезер.

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