"Газпром" увеличит объем поставок газа в Австрию

Российская трубопроводная экспортная монополия "Газпром" и австрийская нефтегазовая компания OMV подписали дополнение к действующему долгосрочному контракту, которое предполагает увеличение поставок российского газа в Австрию на миллиард кубометров в год сверх контракта до конца его действия. Об этом сообщило управление информации "Газпрома".

"Экспорт "Газпрома" в Австрию в течение нескольких лет ставит новые и новые рекорды. И за десять месяцев 2018 года поставки в республику уже на треть превысили объем за аналогичный период 2017 года, составив 8,8 миллиарда кубометров газа, - сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. - Подписание соглашения о дополнительных объемах экспорта сверх контрактных в очередной раз подтверждает высокий спрос на российский газ со стороны наших европейских потребителей".

"Спрос Европы на газ будет расти, в первую очередь, в результате того, что газовые электростанции успешно заменяют уголь, с одновременным снижением собственной добычи в Европе, - отметил председател правления OMV Райнер Зеле. - Увеличивая поставки газа в Баумгартен в Нижней Австрии, мы вносим дополнительный вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения как Австрии, так и других европейских стран".

OMV - одна из первых западных компаний, которая начала сотрудничество в газовой сфере с СССР (1968 год). Текущий контракт был подписан между сторонами в 2006 году, его срок действия был обозначен 2028 годом. В июне этого года Алексей Миллер и Райнер Зеле согласовали продление контракта на поставку российского газа в Австрию до 2040 года. В энергобалансе Австрии газ занимает долю примерно 23 процента. OMV также участвует в проекте строительства газопровода "Северный поток-2", который увеличит мощность балтийской магистрали, связывающей Россию и Европу, вдвое.

По итогам января-ноября этого года экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье вырос в годовом выражении на 4,4 процента - до 164,1 миллиарда кубометров. Поставки в Австрию выросли за тот же период на треть, или на 2,2 миллиарда кубометров. Российская компания связывает рекордные показатели, в частности, с теплой погодой, установившейся в Европе в октябре.

