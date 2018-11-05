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05.11.2018 18:00
Рубрика: Экономика

Глава Всемирного банка призвал отказаться от протекционизма в торговле

Текст: Евгений Гайва

Протекционизм вредит глобальной торговле, заявил президент Всемирного банка Джим Ён Ким в ходе выступления на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В последние годы, отметил он, заметно усиление протекционизма в действиях отдельных стран. Такое поведение может привести к замедлению роста мировой экономики. "Эскалация введения пошлин скажется на прогнозах темпов экономического роста всего мира, а также замедлит темпы сокращения бедности в то время, когда мы меньше всего можем себе это позволить", - цитирует ТАСС главу Всемирного банка.

Инвесторы не станут вкладывать средства в новые проекты, если будет сохраняться неясность перспектив. На фоне повышения таможенных барьеров такие перспективы становятся вполне реальными, отметил Джим Ён Ким.  По его мнению, особенно негативно замедление экономики повлияет на развивающиеся страны. Но негативный эффект почувствует каждая страна.

Представители Всемирного банка ранее уже заявляли об угрозе снижения темпов мирового экономического роста из-за санкций и торговой войны между Китаем и США.

Первая международная выставка импортных товаров в Китае (China International Import Expo) проходит в Шанхае с 6 по 10 ноября. В выставке принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские производители представляют продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование, потребительские товары.

Экономика Макроэкономика Международные организации Всемирный банк (ВБ)
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