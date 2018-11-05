Гренада отозвала признание Косово

Гренада отозвала свое признание независимости автономного сербского края Косово и стала девятой страной, которая отменила все предыдущие решения по данному вопросу. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Сербии Ивица Дачич.

По его словам, в поступившей от Гренады ноте сообщается, что правительство страны считает более важной поддержку будущего статуса Косово, который будет согласован путем переговоров Белграда и Приштины, цитирует ТАСС, ссылаясь на агентство Tanjug.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Спустя два года независимость края признал международный суд ООН. По данным Сербии, сейчас Республику Косово признают 104 страны (Приштина утверждает, что таких государств 117). Против признания выступают более 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.