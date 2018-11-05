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05.11.2018 04:07
Рубрика: В мире

Илон Маск показал первый скоростной туннель под Лос-Анджелесом

Фото: AP Photo/Chris Carlson Фото: AP Photo/Chris Carlson
Фото: AP Photo/Chris Carlson

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter видео из первого скоростного подземного туннеля под Лос-Анджелесом. По словам бизнесмена, он проехал через весь туннель, который возводит The Boring Company.

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"Тревожно долго. Готовимся к вечеринке по случаю открытия 10 декабря", - цитирует Маска РИА Новости.

Маск основал компанию The Boring Company в конце 2016 года. В  январе прошлого года специалисты приступили к подземным работам. Протяженность первого участка - более четырех километров. План предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса. В дальнейшем подобные подземные коридоры могут появиться в Техасе или Сан-Франциско.

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