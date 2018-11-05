Илон Маск показал первый скоростной туннель под Лос-Анджелесом

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter видео из первого скоростного подземного туннеля под Лос-Анджелесом. По словам бизнесмена, он проехал через весь туннель, который возводит The Boring Company.

"Тревожно долго. Готовимся к вечеринке по случаю открытия 10 декабря", - цитирует Маска РИА Новости.

Маск основал компанию The Boring Company в конце 2016 года. В январе прошлого года специалисты приступили к подземным работам. Протяженность первого участка - более четырех километров. План предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса. В дальнейшем подобные подземные коридоры могут появиться в Техасе или Сан-Франциско.