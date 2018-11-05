Иран обвинил Израиль в кибератаках на свои коммуникационные системы

Иранским экспертам удалось успешно нейтрализовать серию кибератак, осуществленных спецслужбами Израиля против телекоммуникационных систем Исламской Республики. С таким утверждением выступил министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохамад Джавад Азари Джахроми.

"Этот режим (Израиль - прим. "РГ") с печально известной историей применения кибероружия, такого как Stuxnet, на этот раз попытался повредить коммуникационную инфраструктуру Ирана. Но им пришлось уйти с пустыми руками благодаря бдительности наших специалистов",- написал министр на своей странице в Twitter.

Он предупредил, что власти Ирана в этой связи намерены обратиться в "международные трибуналы для расследования враждебных действий" против инфраструктуры ИРИ.

Ранее иранские парламентарии призвали вооруженные силы страны быть готовыми к противодействию возможным кибератакам США на жизненно важные объекты инфраструктуры Исламской Республики и принятию ответных контрмер.

Напомним, в 2010 году в компьютерных системах, контролирующих работу завода по обогащению урана в иранском городе Натанз, был обнаружен вирус Stuxnet. Он собирал информацию об атомных мощностях и отправлял ее на определенные адреса в интернете. Тогда Тегеран обвинил в заражении вирусом США и Израиль. По мнению властей ИРИ, содействие им могла оказать компания Siemens, поставившая для ядерного объекта информационную систему SCADA, через которую был запущен Stuxnet.