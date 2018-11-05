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05.11.2018 19:48
Рубрика: В мире

Израиль пообещал не допускать новых инцидентов с самолетами ВКС

Необходимо сделать все, чтобы трагедии, подобные авиакатастрофе российского самолета Ил-20, не повторились. Об этом заявил директор Первого Евразийского отдела министерства иностранных дел Израиля Яков Ливне.

Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости
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Напомним, российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем 17 сентября ракетой сирийского комплекса С-200, когда тот вел огонь по израильским истребителям. Погиб весь экипаж воздушного судна - 15 военнослужащих РФ.

По словам Ливне, сразу после трагедии глава израильских ВВС посетил Москву, "продемонстрировал то, что у нас есть по этому поводу". По мнению представителя внешнеполитического ведомства, ситуация "достаточно понятная, прозрачная".

"Мы всю информацию передали российским коллегам, - приводит ТАСС заявление Ливне. - Надо делать все, чтобы такие трагедии не повторялись".

В мире Ближний Восток Израиль Российский Ил-20 сбит в Сирии
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