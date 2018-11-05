Настроения работников на рынке труда в преддверии зимы царят неоднозначные. Наименее уверенно чувствуют представители сфер безопасности и некоммерческих организаций, показало исследование HeadHunter. Лучше других себя ощущают сотрудники индустрии красоты и спорта, а также сферы продаж.

В региональном разрезе самые пессимистичные ожидания в Северо-Западном федеральном округе, оптимистичные - в Дальневосточном. Более других опасаются за свои рабочие места жители Уральского и Центрального федеральных округов. Поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают жители СЗФО, наименее проблематичным - в ДФО. Сложности с поиском работы в первую очередь отмечают занятые добычей сырья и представители высшего менеджмента. Относительно других легко найти работу специалистам сферы продаж и IT.

Наиболее озабочены поиском нового места работы жители Северо-Запада, Москвы и Подмосковья, меньше всего дальневосточники. Более других нуждаются в новой работе представители сферы страхования. При этом все меньше людей готовы пойти на понижение зарплаты ради сохранения работы или трудоустройства на новое место, отмечают аналитики. Больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда, в СЗФО, меньше всего - в УФО и ПФО. На сокращение зарплаты не готовы пойти занятые в автомобильном бизнесе и сервисе. Более других уверены в том, что смогут в течение следующих трех месяцев найти работу сотрудники фитнес-клубов, салонов красоты и специалисты из сферы продаж.

Кстати

Топ-3 факторов, которые больше всего разочаровывают соискателей в процессе прохождения отбора - это отсутствие обратной связи по результатам интервью (на это жалуются 59% россиян), слишком много этапов отбора (38%) и ощущение, что сам кандидат и его опыт был недооценен рекрутером (27%), показало исследование Kelly Services.