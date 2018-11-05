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05.11.2018 17:15
Рубрика: Экономика

Под видом еды

Какие продукты в разных странах подделывают чаще всего
Текст: Ольга Игнатова
За девять месяцев этого года, по данным Роспотребнадзора, снято с реализации около 200 тонн молока и молочной продукции, не отвечающей обязательным требованиям. Молочные продукты в России подделывают чаще всего. Но проблема фальсификата - общемировая.
Молочную продукцию в России подделывают чаще всего, на натуральном коровьем молоке проще сэкономить. Фото: Photoxpress.ru Молочную продукцию в России подделывают чаще всего, на натуральном коровьем молоке проще сэкономить. Фото: Photoxpress.ru
Молочную продукцию в России подделывают чаще всего, на натуральном коровьем молоке проще сэкономить. Фото: Photoxpress.ru

"Соблазн заменить более дорогие ингредиенты более дешевыми существует в самых ходовых группах товаров", - ранее заявляла "Российской газете" глава Роспотребнадзора Анна Попова. А ее ведомство, опираясь на данные зарубежных источников, подготовило для "РГ" исследование о том, какие товары в мире чаще всего подделывают.

Фото: EPA
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Продуктовые ограничения уже оказали услугу мошенникам. В Канаде на фоне разгорающейся торговой войны между США и Китаем начали наклеивать этикетки "канадские омары" на ракообразных, выращенных в США, для того, чтобы потом экспортировать их в Китай.

По данным опроса Университета Дэлхаузи, 42,7 процента канадцев сталкивались с поддельной пищевой продукцией. Наиболее высок риск столкнуться с фальсификатом в Канаде при покупке рыбы и рыбных продуктов, масла и вина, овощей и фруктов, мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий.

В России, по оценке Национального cоюза производителей молока (Союзмолоко), ежегодно на рынке обнаруживают 6-8 процентов молочного фальсификата. "Наиболее чувствительными категориями остаются сыр и сливочное масло из-за их молокоемкости - необходимости большого количества сырья для производства. Кисломолочную и цельномолочную продукцию фальсифицируют крайне редко", - пояснил "РГ" председатель правления Союзмолоко Андрей Даниленко.

В Австралии часто фальсифицируют мед. В Австралии под термином "настоящий мед" понимается натуральный продукт, произведенный исключительно пчелами. Однако ученые из Университета Маккуори обнаружили фальсификацию в 18 процентах образцов австралийского меда, купленных в супермаркетах и на рынках. Во всех забракованных образцах был найден тростниковый сахар, вода с лимоном и кукурузный сироп. Такие же проблемы с медом характерны и для ЮАР.

Фото: depositphotos.com
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Агентство пищевой безопасности и стандартов Индии сообщает об участившихся случаях фальсификации гхи - индийского перетопленного масла из молока буйволицы. Также контролирующие органы выявили в приправе чили несвойственные ей ингредиенты. Так, на 600 килограммов приправы приходилось 100 килограммов соли и 100 - фасоли мунга.

Кроме того, исследование Комитета благополучия животных показало, что 68,4 процента молока и молочных продуктов в Индии содержит в своем составе моющие средства, мочевину, крахмал, краску и чаще всего воду.

Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии в 2017 году выявило, что в стране широко распространена подделка маркировки оливковых масел. Так, компании в Паране продавали "оливковое масло", на 85 процентов состоящее из соевого и на 15 процентов из "лампового" масла - непригодного для употребления до его дополнительной переработки.

В Великобритании пятая часть протестированных образцов мяса не соответствовала виду животного, указанного на этикетке. Чаще всего фальсифицировали ягнятину, говядину и козлятину.

Исследование Университетского колледжа Дублина показало, что блюдо "фиш-энд-чипс" (рыба во фритюре с жареным картофелем) в 7 процентах случаев делается не из трески или морского окуня, а из более дешевых сортов рыбы.

Проблема подмены одних видов рыбы другими характерна и для США. Чаще всего подделывают морского окуня (87 процента случаев) и тунца (59 процентов). Заменяют более дешевыми сортами чилийский сибас, палтус и треску (от 19 до 38 процентов подделок), а реже всего подменяют лосось (7 процентов) и морской язык (9 процентов).

Свыше 20 процентов импортной рыбной продукции на российском рынке содержит избыточное количество глазури

У Роспотребнадзора к рыбе тоже есть претензии. Так, свыше 20 процентов импортной рыбной продукции на российском рынке содержит избыточное количество глазури, то есть замороженной воды, чего быть не должно.

Как рассказала Анна Попова, Роспотребнадзор внес в правительство законопроект, предлагающий дополнить Уголовный кодекс новой статьей, по которой за производство, ввоз на территорию страны и реализацию фальсифицированной пищевой продукции участники процесса должны нести уголовную ответственность.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор Цены на продукты
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