Впервые за девять лет россиянин победил на турнире категории "Мастерс". В финале соревнований в Париже Карен Хачанов обыграл лучшего теннисиста мира Новака Джоковича - 7:5, 6:4.

Карен Хачанов выиграл за карьеру четыре турнира, три из них - в этом году. Фото: AP

- Я не плачу от счастья. Но поверьте: я никогда еще не чувствовал себя так, как сейчас. Это невозможно передать словами, - не скрывал эмоций Хачанов на церемонии награждения.

О Карене как о талантливом теннисисте говорили давно. В отличие от того же Андрея Рублева, к своему успеху Хачанов шел постепенно, без срывов. Хотя еще год назад казалось, что именно Рублев будет нашей главной надеждой в мужском туре. Но после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США-2017 (US Open) Андрей серьезно сдал. В то время как Хачанов потихоньку вышел на топ-уровень.

В феврале этого года Карен выиграл свой второй титул в карьере, победив в Марселе. Но то был третий по престижности турнир в мужском теннисе. Затем россиянин защитил очки за четвертый круг Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), а следом добрался до 1/8 финала Уимблдона. Где, к слову, уступил Джоковичу.

Для выхода на новый уровень Карену необходимо было начать побеждать соперников, которых принято считать топовыми. Он сам признавался, что пока ему не удастся преодолеть этот рубеж, рассчитывать на серьезные успехи в турнирах "Мастерс" или "Большого шлема" не стоит.

- Это психологический барьер. Мне просто нужно поверить, что я способен обыгрывать Надаля или Джоковича. Все остальное у меня есть, - говорил Хачанов.

Во французской столице Карен был как никогда уверен в себе. За весь год он лишь раз выиграл у представителя Топ-10 (в Торонто у Джона Изнера). А в Париже только на пути к финалу россиянин поочередно победил троих - того же Изнера, Александра Зверева (Германия) и австрийца Доминика Тима.

И все же мало кто верил, что Хачанов одолеет еще и Джоковича, набравшего сумасшедшую форму. До матча с Кареном серб выиграл в 22 встречах подряд. А благодаря досрочному завершению турнира в Париже Рафаэлем Надалем Новак впервые с 2016 года гарантировал себе первое место в рейтинге Мужской теннисной ассоциации (ATP).

К чести Джоковича, он не стал искать оправданий после поражения от Хачанова. Хотя у него были на то все основания: с самого начала матча он кашлял и сморкался в припрятанный в шорты платочек. А ближе к концу первого сета и вовсе стал иногда путаться в ногах.

- Я лучший теннисист мира на данный момент. И мне не к лицу говорить о каких-то проблемах со здоровьем и прочем. Я вышел на корт и чувствовал себя нормально, - признался Новак. - Карен мощно играл на задней линии, действовал агрессивно. Если он и дальше будет так прогрессировать, то уже в ближайшее время сможет бороться за титулы "Большого шлема".

За весь год Хачанов лишь раз выиграл у представителя топ-10. А на "Мастерсе" в Париже он поочередно победил четырех элитных теннисистов

Сам Карен отметил, что у него сейчас в планах отдохнуть пару дней с родственниками и женой Вероникой, а затем начать подготовку к Итоговому турниру года в Лондоне. Благодаря триумфу на парижских кортах россиянин поднялся на 11-ю строчку в рейтинге и впервые в карьере примет участие на соревнованиях в британской столице.

- Я добился самого большого достижения в карьере. Но мне не хочется, чтобы оно стало последним, - подчеркнул Карен.