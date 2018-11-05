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05.11.2018 20:26
Рубрика: В мире

Карла дель Понте: Косово - это не государство

Текст: Александр Борисов (Тирана)
Косово - это все еще не государство, а Рамуш Харадинай не должен занимать должность премьер-министра самопровозглашенной республики, так как был осужден за военные преступления. Об этом в интервью албанскому телеканалу Ora News заявила бывший генеральный прокурор Швейцарии и обвинитель Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карла дель Понте.
Вид на столицу Косово - Приштину. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Вид на столицу Косово - Приштину. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Вид на столицу Косово - Приштину. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

"Думаю, что Харадинай вовсе не достоин той должности, которую сейчас занимает. Он осужден Гаагским трибуналом, но, к сожалению, Апелляционный суд его освободил. При этом я в тот момент уже не являлась главным обвинителем. Тяжело понять, что тот был приговорен, а Косово приобрело первостепенное значение", - поделилась своими переживаниями Карла дель Понте.

По мнению прокурора, Косово получило "привилегию" от Запада для того, чтобы стать государством. Это, считает она, "было осуществлено слишком рано", из-за чего государственность "Косово все еще находится под знаком вопроса".

Гренада отозвала признание Косово

Между тем в 2008 году свет увидела книга Карлы дель Понте "Охота: я и военные преступники". В ней прокурор поставила косовского премьер-министра и его криминальных соратников в один ряд с фашистами, откровенно рассказала о чудовищных преступлениях, происходивший в непризнанном крае, сравнимых "с теми, что чинил Третий рейх".

Эти факты заинтересовали Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), чей специальный докладчик Дик Марти в 2010 году обвинил албанские власти Косово в незаконной торговле наркотиками и человеческими органами. На основании приведенных фактов в конце 2016 года в Гааге был создан Специальный международный суд по военным преступлениям в Косово. И вот на днях в Приштину прибыл Джек Смит - главный прокурор Специального международного суда по военным преступлениям в непризнанном крае. Это вызвало возмущение у косоваров, грозящих в случае необходимости "реанимировать ОАК (Освободительную армию Косово)".

"Специальный суд - историческая несправедливость по отношению к Косово и ОАК. Нет суда, который мог бы принизить мою борьбу за свободу и независимость страны. Формирование суда было международным принуждением и обещанием, что ускорятся формирование армии Косово, либерализация визового режима с ЕС, вступление в ЮНЕСКО и Интерпол и подача заявки на членство в Евросоюзе", - подчеркивает косовский президент Хашим Тачи.

При этом немаловажным является и тот факт, что Рамуш Харадинай и Хашим Тачи заняли высшие должности в Косово (премьер-министра и президента) лишь благодаря непосредственным усилиям Вашингтона и Брюсселя. При этом ни европейских, ни американских партнеров тогда не смущало, что в докладе ПАСЕ бывшего прокурора Швейцарии Дика Марти однозначно указано на то, что политики ранее руководили албанскими мафиозными кланами, специализировавшимися на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов.

Главный обвинитель Освободительной армии Косово прибыл в Приштину

Между тем в интервью "Российской газете" боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич отметил, что Вашингтон и Брюссель заинтересованы в приходе к власти в самопровозглашенной республике именно столь противоречивых политиков, которые бы помогали Западу влиять на Сербию и вытеснять Россию из региона.

"Западные правительства - это партнеры и соучастники преступлений ОАК и ее командиров, таких как Харадинай, Тачи и других. Вместе они реализовывали "проект Косово", предполагавший изгнание сербов, насильственное создание квазигосударства и институтов управления, которые стали бы прикрытием организованному криминалу, торговле наркотиками и оружием, мобилизации джихадистов для участия в геополитически продуманных войнах в мусульманском мире и свержении режимов. При этом коллективный Запад спускал "своим друзьям" с рук торговлю человеческими органами, а теперь еще более спокойно относится к их воинственной риторике", - отметил эксперт.

По мнению Галияшевича, "Запад, прежде всего Германия и США, намеревается использовать Харадиная в собственных интересах. А чем же вообще этот политик может быть для них ценен? Только участием в запланированных ими межэтнических конфликтах, направленных на ослабление влияния и роли Сербии на Балканах, и созданием угроз сербской территориальной целостности". Запад считает, что давление на Сербию - лучший способ сохранить государственность Косово, а также ограничить влияние России на Балканах, подчеркивает он.

В мире Европа Сербия Косово Проблема Косово
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