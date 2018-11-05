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05.11.2018 09:20
Рубрика: Экономика

Компания "Русал" будет перерегистрирована в России

Текст: Елена Березина

Совет директоров "Русала" принял решение сменить юрисдикцию. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.

Сейчас компания зарегистрирована на острове Джерси - одном из самых известных международных офшоров. На заседании совета директоров, состоявшемся 2 ноября 2018 года, было принято решение перерегистрировать "Русал" в Российской Федерации, при этом корпорация продолжит свою деятельность "в качестве международной компании в соответствии с законодательством РФ".

Фото: AP Photo/Cliff Owen
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После тщательного обсуждения совет директоров посчитал, что это отвечает интересам компании и акционерам в целом. Если после 12 декабря 2018 года санкции не будут отменены, компания начнет испытывать трудности в Джерси, отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, компанию могут перерегистрировать в офшорах на острове Русский в Приморье или на острове Октябрьский в Калининградской области. Специальные административные районы (САР), отвечающие всем критериям офшоров, были созданы на островах этой осенью. Изначально планировалось, что они должны стать альтернативой зарубежным офшорам. Зарегистрироваться в отечественных офшорах смогут только иностранные компании.

Эти ограничения связаны с опасениями, что российские компании из других регионов будут переводить бизнес в САР.

В офшоре на острове Русский появился первый резидент

"Деятельность компаний, которые являясь по сути российскими, но зарегистрированы в офшорах по разным причинам, в том числе для повышения конкурентоспособности на внешних рынках, подвержена рискам. В частности в связи с внесением в санкционные списки. Чтобы их снять, решили в ускоренном темпе создать такие внутренние офшоры, которые позволили бы этим компаниям плавно влиться в российскую юрисдикцию и получить защиту", - пояснял ранее "РГ" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Экономика Бизнес Крупные компании
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