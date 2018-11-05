В эти дни отмечается 100-летие Германской Революции.

Началась она 4 ноября 1918 г. восстанием моряков в Киле, закончилась 9 ноября отречением Вильгельма II. Возникла Веймарская республика, которую в мире помнят главным образом из-за ее драматического краха - прихода к власти в январе 1933 г. нацистов, появления Третьего рейха.

"Веймарский синдром" - общепринятый термин. Массовое реваншистское настроение в бывшей Империи, не принявшей свое поражение, не признавшей его моральную справедливость, историческую неизбежность.

Этот внутренний конфликт (конечно, наряду с другими факторами) подточил республику изнутри, привел к краху.

Реваншизм, понятно, не "уникальная особенность" Германии, похожие явления были и будут во многих странах, особенно гордых, амбициозных, потерпевших "внезапную катастрофу". В 1990-е годы много писали и про "Веймарскую Россию".

Германия проиграла войну. СССР - холодную войну. В обоих случаях победителем оказался "Запад", "либеральные демократии". Германская империя распалась - потеряла земли на Западе и Востоке (часть этих последних вошла в возникшую тогда же Польшу), СССР распался. Возникли Республики. Но они были слабы, как в Германии 1919-1923, так и в РФ 1991-93-96 шли "активные геополитические процессы", центральное правительство слабо контролировало страну, а народ резко обеднел в результате инфляции.

Но все-таки "Веймарский синдром" в России - лишь метафора: ведь РЕАЛЬНОЙ ВОЙНЫ-то не было! Ну и по деталям. Германию обложили репарациями - России давали займы. Германии навязали мирный договор, потребовали разоружения, лишили статуса Великой Державы - РФ никто ничего не навязывал,

не требовал сокращать армию, России передали постоянное место в СБ ООН и помогли вернуть ЯО с Украины и из Казахстана.

Однако чувство НАЦИОНАЛЬНОГО УНИЖЕНИЯ, фрустрация, надлом привычной великодержавной самоидентификации были реальностью. Этот моральный дискомфорт общий для многих бывших империй, проигравших кому-то историческое соревнование. Еще одна общая черта: как правило, этот синдром выступает в форме САМООБМАНА, когда свою обидную слабость подменяют мифом о "предателях".

В эти дни отмечается 100-летие Германской Революции

В конце Первой мировой немецкий народ смертельно устал, не мог и не хотел воевать. Движущей силой Революции были простые солдаты и моряки, которые больше не желали быть пушечным мясом, по которому ползают вши. Но вот ПРИЗНАТЬ эту правду, твердо сказать себе "да, мы закономерно проиграли, МЫ САМИ - армия и народ - отказались воевать" те же простые немцы не желали. Родилась легенда о "предателях", "ноже в спину". Причем "нож" Германии воткнули, понятно, "евреи, социалисты, либералы", которые "обманули" солдат, вонзили им "нож (то есть мир!) в спину".

Миф про "предателей и либералов, разваливших СССР" не менее живуч у нас. Драки в очередях, крах экономики, паралич ЦК КПСС, сепаратисты от Прибалтики до Грузии - да, это вроде бы помнят (как и немцы помнили факт своего очевидного военного поражения).

Но эмоциональный гнев, ОБИДА - все это вылилось "мимо фактов", на головы анонимных и поименных ("во всем виноваты Гайдар и Чубайс") "либерастов". С тех пор борьба "с либералами" стала самым дешевым и выгодным политическим бизнесом.

Интересно, что Германия лечилась от "Веймарского синдрома" двумя прямо противоположными способами. Первый путь выбрали немцы в 1933 г. Республика психотерапию предложить не смогла - зато нацисты ее дали. Терапию полноценным реваншем, СВЕРХРЕВАНШЕМ. Повторение пройденного - с того места где прервали - но с удесятеренной силой. "Воткнуть Нож" - и во все места всех врагов-предателей, и в врагов внешних, и в сам Глобус и перекроить его. Терапия - Войной и Победой.

Второй навязали Германии в 1945-м. Шоковая терапия ПОЛНЫМ разгромом.

Если в 1918 г. у немцев оставались иллюзии насчет "упущенной победы", то в 1945 г. их вылечили окончательно. Но еще важнее другое - полное РАЗОБЛАЧЕНИЕ. В 1918 г. был "зажеван" вопрос о виновниках Войны - и немецкое общество было, естественно, убеждено, что на Германию напали "восточные варвары" и "западные олигархи". На сей раз было сказано ВСЕ - о виновниках войны, о военных преступлениях (абсолютно несравнимых с Первой мировой войной). Немцы выпили свою чашу до дна - и яд стал неплохим лекарством. Германия осознала НЕОТВРАТИМОСТЬ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ своего разгрома.

В России - совершенно иная ситуация.

Раз у нас не было ни "войны", ни "разгрома", но в обществе было чувство унижения и обиды, то и терапия оказалась соответствующей - ГИБРИДНОЙ, СИМВОЛИЧЕСКОЙ.

Виртуальное "вставание с колен" - от ТВ-шоу, до внешней политики. Восстановление подорванной самооценки - ощущением своей силы, независимости, суверенитета. Отсюда частая фраза: "вернули нам гордость". Ту самую, ущемление которой составляло одну из важных составляющих российского синдрома.

Но поскольку "поражение" было моральным - то и "побед" достаточно было не физических, а знаковых, психологических.

Немцы выпили свою чашу до дна - и яд стал неплохим лекарством

Ну и, наконец, все-таки "материальное закрепление" этих побед в виде Крыма. Снятие когнитивно-эмоционального диссонанса, восстановление "гармонии самоощущения" - вот одна из главных психологических причин "крымского катарсиса". Именно за этот психотерапевтический эффект общество и готово платить "санкционную цену".

Можно по-разному оценивать политические психотерапии, их характер и последствия. Но есть факт: обществу, ощущающему острый дискомфорт, та или иная терапия нужна, как отдельному человеку необходимо излечение от невроза.