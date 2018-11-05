Во вторник вечером в Европе пройдут очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. По итогам четвертого тура могут определиться первые участники плей-офф и те клубы, кто точно не попадет в 1/8 финала.

К сожалению, чемпион России "Локомотив" относится именно ко второй категории. Помимо москвичей только одна команда на данный момент не смогла набрать ни одного очка. Но при откровенно удручающих результатах игру "Локомотива" никак не назовешь безнадежной. Крупно уступив "Галатасараю", команда Юрия Семина при этом провела очень приличный по содержанию матч. "Шальке" проиграли еще обиднее, пропустив в концовке. Ну а неудачному исходу домашней игры с "Порту" во многом "поспособствовал" вратарь португальцев Икер Касильяс, отбивший пенальти в начале.

Скверный старт "Локомотива" в Лиге чемпионов стал продолжением общего спада в начале сезона. Но низшая точка, кажется, пройдена. "Локо" вновь забивает голы, причем помногу. Блистают Миранчуки, Хеведес не только добавил порядка в обороне, но тоже обнаружил таланты голеадора. В чемпионате "Локомотив" поднялся на второе место. Следующий шаг - поправить дела в еврокубках.

Выйти из группы, с учетом текущей ситуации, "красно-зеленые" могут скорее гипотетически. Надо для этого выиграть все три оставшихся матча, да еще и рассчитывать, что конкуренты в параллельных матчах будут играть вничью. Положа руку на сердце, выглядит такая перспектива скорее утопической. Но постараться хотя бы зацепиться за место в Лиге Европы команде Юрия Семина вполне по силам. А для этого надо как минимум не проиграть в Порту на "Эштадиу Драгау".

Букмекеры не верят, что "Локо" способен в Порту сыграть хотя бы вничью

Любопытно, что букмекеры абсолютно уверены - москвичи не в состоянии увезти из Португалии даже ничью. Ставки на победу "Порту" принимают с коэффициентом 1 к 1,4. Выигрыш "Локо" оценивается из расчета 1 к 8,5, то есть из области фантастики. Вероятность ничьей тоже невысока - 1 к 5,25. Таким образом, исход матча "Порту" - "Локомотив", по мнению букмекеров, является самым предсказуемым в этот игровой день. Что, возможно, станет дополнительным стимулом для "Локо".

Помимо матча в Порту 6 ноября будет еще масса интересного. Например, откроют программу вынесенные на более раннее время поединки в Монако и Белграде. Первый для российских болельщиков будет особенно любопытным. Полузащитник Александр Головин переходил из ЦСКА в сильный европейский клуб. По факту выяснилось, что "Монако" находится в жесточайшем кризисе. Руководство поменяло главного тренера, но и заменивший Леонарду Жардима легендарный Тьерри Анри пока сделать ничего не может. В чемпионате Франции команда опять проиграла и идет предпоследней. Головин проводит на поле по 90 минут, однако пользы пока приносит не слишком много. В такой ситуации Лига чемпионов, где "Монако" принимает во вторник бельгийский "Брюгге", может стать как лишней обузой, так и отдушиной, после которой команда обретет второе дыхание.

Параллельно "Црвена Звезда" примет финалиста прошлого розыгрыша "Ливерпуль". Матч чуть не получил политическую окраску, но главный тренер англичан Юрген Клопп грамотно просчитал ситуацию. Этнического албанца Шакири "Ливерпуль" оставил дома, прекрасно понимая, какой "теплый" прием его мог бы ждать в Сербии. Что же касается статуса центрального матча дня, то здесь претендентов хватает. Миланский "Интер" Лучано Спаллетти принимает единоличного лидера чемпионата Испании "Барселону". А дортмундская "Боруссия", возглавляющая таблицу бундеслиги, едет в гости к мадридскому "Атлетико". Жарко будет и в Неаполе, где темпераментные тиффози "Наполи" постараются не дать проявить себя звездам парижского ПСЖ.

Где будем смотреть

6 ноября, вторник, "Матч ТВ"

20.45. "Монако" - "Брюгге". Прямая трансляция.

22.50. "Порту" - "Локомотив". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

20.45. "Црвена Звезда" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.

22.50. "Интер" - "Барселона". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

22.50. "Наполи" - ПСЖ. Прямая трансляция.

Матч! Арена

22.50. "Тоттенхэм" - ПСВ. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

22.50. "Атлетико" - "Боруссия" Д. Прямая трансляция.