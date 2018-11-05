Медведев поддержал развитие кредитования с КНР в национальных валютах

Глава правительства России Дмитрий Медведев считает правильным наращивание дальнейшего взаимного кредитования между Россией и Китаем в национальных валютах. Об этом он заявил во время официального визита в КНР. В понедельник в Шанхае Медведев принимает участие в открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров.

Выступая на церемонии открытия, Медведев особо отметил прочность межгосударственных отношений РФ и Китая. "Они не зависят от экономической, политической конъюнктуры и строятся на взаимном уважении, с учетом интересов друг друга", - цитирует ТАСС. По мнению главы правительства, это создает основу для развития торгово-экономических и инвестиционных связей, а также для расширения взаимных расчетов в национальных валютах.

"Считаю правильным дальнейшее наращивание объемов взаимного кредитования - и в юанях, и в рублях", - подчеркнул Медведев, имея в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты. По его словам, российский Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая подписали соответствующее рамочное соглашение.

Дмитрий Медведев также добавил, что Россия продолжит последовательно развивать всестороннее сотрудничество с Китаем и другими партнерами.