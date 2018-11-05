Медведев посоветовал китайцам прочитать Достоевского и Толстого

Для знакомства с Россией, рекомендует премьер-министр Дмитрий Медведев, нужно читать произведения Федора Достоевского, Льва Толстого, Антона Чехова, Ивана Бунина.

Глава российского правительства, находящийся с официальным визитом в Китае, в Шанхае провел онлайн-конференция с местными интернет-пользователями. "Встречу" организовала Шанхайская медиа-группа.

Интерес к русской культуре и русскому языку в Китае большой. И у Медведева спросили совет - что бы он посоветовал прочитать в обязательном порядке из русских произведений. Вопрос задал интернет-пользователь с ником "Тихий Дон".

- Я бы посоветовал прочитать сам "Тихий Дон", если он ее (книгу - Прим.ред.) еще не читал, - ответил премьер-министр. - Но, конечно, классическая русская литература занимает особое место в сокровищнице человеческой мысли. Я имею в виду и произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина, Куприна. Любое из произведений до сих пор, на мой взгляд, является не просто актуальными, а представляет собой шедевр развития человеческой мысли.

Сам Медведев признался, что иногда читает произведения современной литературы.

"Нахожу их весьма и весьма любопытными", - признался глава кабмина.