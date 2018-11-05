МИД РФ: Террористы готовят в Сирии новые провокации с химоружием

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05.11.2018 19:58
Рубрика: Власть

МИД РФ: В Сирии готовятся новые провокации с химоружием

Текст: Константин Волков
Террористы и организация "Белые каски" снова готовят в Сирии провокации, связанные с применением отравляющих веществ, об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН 5 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Согласно озвученной дипломатом информации, еще 27 октября террористы из организации "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) привезла 20 емкостей с хлором, каждая объемом 10 литров. А представители "Белых касок" искали среди местного населения тех, кто изъявил бы желание поучаствовать в постановочных видеосъемках, которые оплачиваются продуктовыми наборами. Местные жители сами сообщили об этом в российский Центр по примирению враждующих сторон.

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Также, по словам Небензи, "Белые каски" доставили в сирийские населенные пункты Аазаз, Мареа, Чобанбей отравляющие вещества в канистрах, а также - съемочное оборудование.

Цель таких действий, подчеркнул российский дипломат, - дать повод обвинить Дамаск в нарушении режима нераспространения химоружия и дать тем самым повод для нанесения ударов по Сирии, а также заявить, что Россия поддерживает бесчеловечный режим.

В ходе выступления в Совбезе Небензя подчеркнул, что российская сторона ведет мониторинг ситуации, а рядом с демилитаризованной зоной в провинции Идлиб установлена аппаратура радиационной, химической и биологической разведки.

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