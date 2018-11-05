Минюст предлагает прописать порядок обжалования секретных решений

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, прописывающий процедуру обжалования совершенно секретных судебных решений - о проведении в отношении человека некоторых оперативно-разыскных мероприятий. Например, прослушки.

Предлагаемые поправки в Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" устанавливают конкретный срок на обжалование: месяц с момента, как человек узнал, что когда-то было принято решение поставить его на прослушку.

Санкции спецслужбам на проведение секретных действий, ограничивающих конституционные права гражданина, дает суд. Формально такое решение можно обжаловать. Однако на практике с этим возникают проблемы. Первая: гражданина никто не собирается уведомлять о том, что, к примеру, в его квартире поставлены "жучки". Соответственно, человек и не знает, что ему есть причины обратиться в суд.

Но, даже каким-то образом узнав, что принято решение его прослушивать, сам документ он на руки так и не получит. Ведь на бумаге стоит гриф "секретно". А к жалобе необходимо приложить документ. Такой замкнутый круг.

Между тем иногда вопрос обжалования такого решения является принципиальным. Да, человек никогда не узнает заранее, что на него начали собирать информацию негласными методами. И даже если отменить потом принятое решение, время назад не отмотать, жучки уже записали все, что было. Однако если человеку предъявлены какие-то обвинения, то необходимо прояснить статус полученной информации - считать ли ее доказательством? Если признать, что решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий было принято неправомерно, то доказательства не будут иметь силы. Поэтому и необходим правовой механизм обжалования таких решений.

Проработкой процедуры и занимается минюст. Недавно закончилось общественное обсуждение законопроекта. После принятия закона система, как предполагается, будет работать так: допустим, человек увидел в материалах уголовного дела расшифровки своих разговоров. Он вправе подать жалобу, которую должны рассмотреть в течение 15 суток.

В заседании должно быть предусмотрено участие заявителя, его защитника, а также прокурора и представителя спецслужбы, проводившей тайные мероприятия. Иными словами, теперь уже процедура не будет секретной от человека: он сможет прийти в суд, представить свои аргументы, оспорить доводы оперативников. А суд решит, правомерно или нет были включены "жучки".

При этом суд вправе запросить у спецслужб документы, на основании которых они решили, что человека надо взять в разработку.

"В целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан предоставить судье по его требованию оперативно-служебные документы, содержащие информацию о сведениях, послуживших поводом к принятию решения о проведения оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан", - сказано в документе.

Это важный момент. Ведь суду мало изучить решение, надо понять, чем руководствовались спецслужбы, настаивая на "жучках". Человек, по вполне понятным причинам, предоставить такую информацию, а значит, и как-то возразить, не может. Но теперь суд сам соберет недостающие секретные материалы по делу.

Кроме того - и это важная новация, - обжаловать секретные решения о прослушке смогут также граждане, проходившие спецпроверку. Здесь нет речи о том, чтобы наказать человека. Наоборот: государство собирается оказать ему доверие, назначить на какую-либо значимую должность или дать доступ к государственным тайнам. Но прежде гражданина проверяют, в том числе негласными методами. В таком случае человек тоже сможет обжаловать решение, например, о проведении прослушки. Тогда жалоба будет рассматриваться в порядке, прописанном Кодексом административного судопроизводства.

За полгода спецслужбы получили в судах почти 250 тысяч санкций на проведение прослушки или чтение электронной переписки

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода было принято 30,8 тысячи решений о контроле и записи телефонных разговоров в рамках расследования уголовных дел. Детализация по звонкам запрашивалась 120,2 тысячи раз. Гораздо чаще санкции на прослушку выдавались в рамках обычной секретной работы спецслужб. Как подсчитали в Судебном департаменте, за шесть месяцев суды выдали почти 250 тысяч санкций на ограничение конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи. Проще говоря - прослушку и чтение электронных писем. Кроме того, было выдано 46,6 тысячи разрешений на получение информации, составляющей банковскую тайну.