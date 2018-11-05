Молодая пара разбилась на вертолете сразу после свадьбы

В штате Техас молодожены погибли в рухнувшем вертолете Bell 206B через полтора часа после бракосочетания, передают зарубежные СМИ со ссылкой на национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Крушение произошло примерно в 24 километрах от города Ювальде. Помимо супругов также погиб пилот воздушного судна.

Сообщается, что ставший роковым полет был запланирован в рамках празднования свадьбы. Торжество состоялось на семейном ранчо.

Расследованием трагедии занимается NTSB. К месту падения вертолета направили десять пожарных машин.