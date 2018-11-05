Назван лучший возраст для начала изучения иностранных языков

Специалисты когнитивных наук Массачусетского технологического университета (США) выяснили, что лучше всего овладеть иностранным языком на уровне носителя получится, если начать обучение в возрасте до десяти лет, пишет Cognition.

Такой вывод был сделан после анализа данных более 670 тысяч человек в возрасте от десяти лет до 70. Учитывался "стаж" обучения английскому языку, а также результаты тестирования на знание грамматики.

Самыми перспективными учениками были признаны подростки и дети более младшего возрасте.

Также сохраняется способность к языку и после 18 лет, однако достичь впечатляющих результатов людям среднего возраста сложнее. Такую закономерность исследователи объяснили биологическими и социокультурными факторами.

Кстати

Ранее специалисты из Вашингтонского университета пришли к выводу, что успехи в изучении иностранного языка зависят от генетических факторов и структуры головного мозга.