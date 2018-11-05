Объем инвестиций в основной капитал в регионах быстро растет

Совокупный объем инвестиций в основной капитал в регионах России в первом полугодии 2018 года вырос на 3,2 процента по сравнению с 2017 годом. Объем притока прямых иностранных инвестиций в первом квартале увеличился сразу на 18,1 процента. Экономика регионов постепенно восстанавливается, инвестиционная привлекательность медленно, но все же растет. К такому выводу пришли аналитики Национального рейтингового агентства (НРА), подготовившие ежегодный рейтинг инвестпривлекательности субъектов РФ.

Правда, позитивная динамика характерна далеко не для всех территорий: объем инвестиций рос только в 51 из 85 регионов, в остальных он падал, причем порой весьма существенно. К примеру, в Республике Бурятия в первом полугодии этого года бизнес инвестировал на 31,1 процента меньше, чем в первом полугодии 2017-го.

Более того, даже случаи бурного роста объемов инвестиций далеко не всегда свидетельствуют о радужном положении дел в региональной экономике, считают авторы рейтинга. Так, в Хакасии за год объем инвестиций увеличился вдвое. Но это вовсе не говорит о том, что региону удалось совершить прорыв и привлечь к себе бизнес. Сыграл роль эффект "низкой базы" прошлого года, а абсолютное увеличение потока инвестиций оказалось незначительным. Как следствие, рейтинг региона был понижен, несмотря на формальное увеличение инвестиций.

Аналитики поделили все регионы страны на три большие группы: с высокой, средней и умеренной инвестиционной привлекательностью. В первую попали 24 региона, во вторую - 34, в третью - 27. Абсолютными лидерами рейтинга, как и в предыдущие годы, остались Москва и Санкт-Петербург, в числе их ближайших преследователей Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская, Сахалинская, Ленинградская, Белгородская и Тюменская области.

Все группы более или менее стабильны: за последний год только четыре региона переместились между ними. Амурская область упала с пьедестала и попала в группу со средним уровнем инвестпривлекательности из-за устойчивого снижения объемов промышленного производства: минус три процента за первое полугодие 2018 года, один из худших результатов по этому показателю во всей стране. Омская область и Республика Адыгея, наоборот, "подросли", сменив группу аутсайдеров на группу "середняков".

"По итогам 2017 года как Омской области, так и Адыгее удалось добиться увеличения инвестиционной активности на уровне выше среднего по России (плюс 4,6 процента и плюс 7,4 процента соответственно). Однако в первом полугодии 2018 года инвестиционная активность в обоих регионах начала снижаться, что может свидетельствовать о неустойчивости достигнутых рейтинговых позиций регионов и возможности их снижения в будущем", - отмечает руководитель проекта "Рейтинги регионов России" НРА, научный сотрудник экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Пахалов.

Брянская и Костромская области переместились из второй группы регионов в третью, став абсолютными инвестиционными аутсайдерами на европейской части России. На протяжении уже двух лет поток инвестиций там стабильно сокращается на 22-24 процента в год.

Внутригрупповой рост показала Тюменская область, заняв среднее положение в группе лидеров. По итогам первого полугодия 2018 года она продемонстрировала отличную динамику по инвестициям в основной капитал (плюс 43,8 процента) и промышленному производству (плюс 8,3 процента). Кроме того, в прошлом году регион показал один из лучших результатов по привлечению прямых иностранных инвестиций и занял первое место в рейтинге Агентства стратегических инициатив.

Интересно, что на долю 24 регионов из первой группы приходится 62,3 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал, в то время как на долю регионов из третьей - лишь 10.

В первом полугодии 2018 года объем инвестиций рос только в 51 из 85 регионов, в остальных он падал, причем порой весьма существенно

Как ни досадно, но лучшие бизнес-практики, реализованные в регионах-лидерах, тяжело поддаются тиражированию на других территориях. Невозможно снять кальку с успехов Калужской или Ульяновской областей и перенести ее на регионы Дальнего Востока, считает Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС.

- На инвестиционную привлекательность российских регионов сильно влияет внешнеполитическая ситуация. Идеология импортозамещения тоже сдерживает поток внешних инвестиций, поэтому то, что в регион не идет зарубежный бизнес, не всегда вина властей. Кроме того, поскольку доля госсектора в экономике страны очень велика, инвестиции приходят в те регионы, где у компаний с госучастием есть свои интересы. Там, где их нет, нет и инвестиций, - отметил Владимир Климанов.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"