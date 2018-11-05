Объявлен состав сборной России на ближайшие матчи

Тренерский штаб сборной России обнародовал список из игроков, которые вызваны для подготовки к контрольному матчу против Германии и поединку Лиги наций УЕФА со Швецией. Эти встречи продут 15 и 20 ноября в Лейпциге и Стокгольме соответственно.

Костяк сборной сохраняется, и больших изменений по сравнению с тем списком, который мы видели месяц назад на игры против Швеции и Турции в Лиге наций, в нем нет. Но на некоторые фамилии все-таки нельзя не обратить внимание.

К примеру, в линии обороны прибавление в лице Кирилла Набабкина. Опытнейший армеец здорово проявляет себя в клубе, а вот для сборной Черчесова он - новое лицо. Не оставили без внимания тренеры и успехи другого молодого футболиста ЦСКА - Ильзата Ахметова. Кроме того, вернулись в главную команду оба Миранчука - братья, особенно Антон, здорово прибавили в последнее время, если сравнивать с началом сезона.

Ну и, наконец, в линии атаки долгожданная "прибавка". Приглашение получил лучший бомбардир Премьер-лиги на данный момент, форвард ЦСКА Федор Чалов. Черчесов вызывал молодого нападающего на сбор перед чемпионатом мира, но в окончательную заявку его не внес. Чалов отлично начал сезон, только в чемпионате наколотил уже восемь мячей, и теперь получил новый шанс проявить себя на высшем уровне.

В целом состав сборной выглядит так:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - "Локомотив" ), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин"), Федор Чалов (ЦСКА).

Подготовку к матчам футболисты начнут 12 ноября в Новогорске. На следующий день команда отправится в Германию.