Перевозчики подали в суд на сервис поиска попутчиков

Сервис карпулинга или райдшеринга (поиск попутчиков) BlaBlaCar в очередной раз "приглашен" в суд. В Таганский суд Москвы с иском обратился перевозчик "Транслайн". К иску присоединились еще 27 индивидуальных предпринимателей и компаний, требующих блокировки популярного онлайн-сервиса BlaBlaCar.

Истцы требуют признать информацию на сайте и мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной в России, а сам сайт внести в реестр запрещенных ресурсов. Они считают, что BlaBlaCar позволяет автомобилистам и "черным" автобусным перевозчикам уходить от налогов и расходов на обеспечение безопасности. По мнению истцов, так нарушители получают возможность перевозить пассажиров за деньги "под прикрытием понятия "компенсация затрат на топливо".

У BlaBlaCar в базе кроме легковых машин есть и автобусы вместительностью более восьми мест. И сервис взял на себя благодаря этому 20 процентов от пассажиропотока с регулярных маршрутов в России. Это сказывается на безопасности пассажиров и тормозит развитие перевозчиков. Только в Челябинской области отток уже составил 40 процентов, ранее отмечал президент ассоциации "Единая Транспортная Система "Автобусные Линии Страны" Борис Лоран.

Соотношение на рынке регулярных пассажирских перевозок сейчас выглядит следующим образом: 55 процентов пассажиропотока у регулярных перевозчиков, 25 процентов оттягивают на себя псевдозаказные перевозчики и 20 процентов приходится на тех, кто работает с сервисом попутчиков.

Заявители отмечают, что сервис "фактически организует, координирует и упорядочивает" перевозки, при этом нет информации о наличии у водителей прав и лицензии на пассажирские перевозки, их состоянии здоровья и техническом состоянии транспортных средств.

Подобные жалобы на BlaBlaCar поступают с завидным постоянством. Так, год назад Тимашевский районный суд Краснодарского края постановил заблокировать сервис по иску Регионального автотранспортного союза. Однако уже в декабре компания выиграла дело.

Работа сервиса вызывает ряд вопросов из-за того, что в стране отсутствуют единые правила для совместных поездок, да и вообще в законодательстве понятие карпулинга никак не прописано. Поэтому не утихают споры о том, что эти перевозки собой представляют: удобный сервис или легкий способ незаконного заработка. Именно о последнем говорят компании, подавшие иск в Таганский суд Москвы.

Работа сервиса вызывает ряд вопросов из-за того, что в стране отсутствуют единые правила для совместных поездок, да и само понятие карпулинга в законодательстве не прописано

Однако сами представители сервиса ранее в ответ на подобные обвинения рассказывали "Российской газете": "Мы не конкурируем с традиционным общественным транспортом, а дополняем его, поэтому стараемся учитывать интересы всех игроков отрасли".

Время от времени сервис предлагает свои способы борьбы с нелегальными перевозками. Так, в августе руководство приняло решение изменить настройку приложения таким образом, чтобы автомобили категории "В", не являющиеся коммерческими (не имеющие легальных оснований для того, чтобы осуществлять коммерческие перевозки), не могли предлагать попутчикам более пяти посадочных мест.