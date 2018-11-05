Песков: Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже

Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно встретятся в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Полноформатную встречу во французской столице провести не получится, пояснил он. Об этом сообщает РИА Новости. "Действительно, обстоятельства немного изменились. Многосторонний формат мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны, не позволяет провести обстоятельную встречу двум президентам", - сказал Песков. По его словам, лидеры двух стран встретятся "на ногах" и договорятся о полноформатной встрече в будущем.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не уверен во встрече с Путиным в Париже, но не исключает возможности проведения переговоров на саммите G20 в Буэнос-Айресе.