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05.11.2018 23:38
Рубрика: Власть

Песков: Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже

Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно встретятся в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин не планирует встречи в Париже в "нормандском формате"

Полноформатную встречу во французской столице провести не получится, пояснил он. Об этом сообщает РИА Новости. "Действительно, обстоятельства немного изменились. Многосторонний формат мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны, не позволяет провести обстоятельную встречу двум президентам", - сказал Песков. По его словам, лидеры двух стран встретятся "на ногах" и договорятся о полноформатной встрече в будущем.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не уверен во встрече с Путиным в Париже, но не исключает возможности проведения переговоров на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

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