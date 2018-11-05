Почему растет объем импорта пальмового масла в Россию

Импорт пальмового масла в нашу страну, по данным Росстата, за семь месяцев этого года увеличился почти на 24 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Причина в растущем экспорте.

Впрочем, эксперты, опрошенные "РГ", не оценивают ситуацию однозначно. "Пальмовое масло применяют не только в производстве молочной продукции, но и при изготовлении кондитерских изделий, мороженого, а лето было жарким, - рассказал "РГ" председатель правления национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко. - Кроме того, используют его в производстве майонеза, кетчупа. Применяют в косметологии. Иногда делают большой завоз с запасом. Также играет роль, насколько высока цена на альтернативные масла, например подсолнечное".

"Рост импорта пальмового масла связан с увеличением объемов переработки этого продукта для последующей реализации на экспорт", - отмечает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Например, Россия последовательно наращивает объемы производства и экспорта сырных продуктов. Кроме того, пальмовое масло используют для изготовления начинки конфет, кремов для тортов, рулетов, кексов, рассказал "РГ" исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин. Кстати, в шоколаде допускается использование не более пяти процентов эквивалентов масла какао. "Россия поставляет кондитерские изделия в 50 стран. По итогам прошлого года экспорт перевалил за миллиард долларов", - отметил Вячеслав Лашманкин. К 2025 году российские кондитеры планируют двукратно увеличить объемы поставок на мировой ­рынок.

Оценивать динамику по полугодию не совсем корректно, отгрузки еще идут, это длительный процесс, отметил в беседе с "РГ" управляющий партнер агентства Аgro and Food Communications Илья Березнюк. Показательны будут цифры в конце года. "По некоторым позициям использование пальмового масла в молочной отрасли даже сократилось", - добавил он. Кроме того, надо учитывать, использование пальмового масла у нас не запрещено, и в других отраслях производители стараются снизить свои издержки, а пальмовое масло более дешевое сырье.

К 2025 году кондитеры планируют удвоить объемы поставок на мировой рынок

Несколько лет назад действительно был существенный прирост производства спредов - маслоподобных и сырных продуктов из растительных жиров. Но сейчас в молочных продуктах доля пальмового масла составляет не более 10-15 процентов. "По статистике Роспотребнадзора, а у них самые масштабные проверки, доля фальсификата на молочном рынке сейчас менее 10 процентов", - сказал Андрей Даниленко.

